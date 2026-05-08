River: el equipo que presentaría Chacho Coudet para enfrentar a San Lorenzo

El DT de River, Eduardo Coudet, afrontará su primer partido de eliminación directa, desde su llegada al banco de Núñez, y las señales que dio en las últimas prácticas son contundentes. El once que presentaría ante San Lorenzo.
El clima en el River Camp cambió de frecuencia. Tras el agónico triunfo ante Carabobo en territorio venezolano, el plantel regresó a Buenos Aires con una prioridad absoluta: el cruce de octavos de final del Torneo Apertura frente a San Lorenzo. Este domingo 10 de mayo, Eduardo Coudet afrontará su primer partido de eliminación directa ("mata-mata") desde su llegada al banco de Núñez, y las señales que dio en las últimas prácticas son contundentes.
El "Chacho" tiene una base definida y no piensa negociar la estructura que empezó a consolidar. La decisión de haber preservado a siete futbolistas clave, que ni siquiera viajaron a Venezuela, deja claro que el foco está puesto en el Ciclón.
La vuelta de los referentes
La administración de cargas fue la prioridad del cuerpo técnico. Nombres de peso como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi se quedaron en Buenos Aires trabajando específicamente para este compromiso.
Una de las noticias más esperadas es el retorno de Fausto Vera. El ex Argentinos Juniors parece haber dejado atrás un esguince de rodilla que lo marginó desde antes del Superclásico y se perfila para ser el eje del mediocampo junto a Aníbal Moreno.
El 11 que asoma en el Monumental
Bajo los tres palos, Santiago Beltrán se ha consolidado como la opción número uno de Coudet, a pesar de su reciente expulsión en el plano internacional. La confianza del DT en el juvenil es total para este duelo decisivo.
La probable formación de River para buscar el pase a cuartos sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Las dudas del "Chacho"
Aunque la estructura defensiva y el doble cinco están claros, Coudet aún debe resolver dos incógnitas en la generación y el ataque:
-La joya o el desequilibrio: La pulseada por la titularidad entre el ecuatoriano Kendry Páez y el juvenil Ian Subiabre se mantendrá hasta último momento. Ambos fueron preservados en el último viaje para estar frescos el domingo.
-El estado de Driussi: El "Gordo" es la bandera de este ciclo. Si bien llega con lo justo desde lo físico, el cuerpo técnico tiene el visto bueno médico y, de no mediar imprevistos, será el referente de área acompañado por un Facundo Colidio que solo sumó 60 minutos en Venezuela para no desgastarse.
Con una idea de juego que prioriza la intensidad y la presión alta, el River de Coudet buscará imponer condiciones en el Monumental ante un San Lorenzo que sabe jugar este tipo de partidos cortos. Para el Millonario, es mucho más que un clásico: es la confirmación de un nuevo proceso que no quiere dejar pasar su primera oportunidad de campeonato.