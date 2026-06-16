River confirmó una profunda depuración del plantel: la lista de jugadores "prescindibles"

River oficializó una amplia reestructuración de su plantel profesional. Varios futbolistas no viajarán a la pretemporada en España por decisión de Eduardo Coudet, mientras otros negocian su salida del club.
River anunció una importante limpieza de plantel de cara al segundo semestre de 2026 y confirmó que varios futbolistas dejarán de formar parte de la consideración del entrenador Eduardo Coudet. La decisión fue comunicada oficialmente por el club en la previa del inicio de la pretemporada que se realizará en Alicante, España.
A través de un comunicado, la institución informó que el plantel retomará los entrenamientos el 17 de junio y viajará el 20 rumbo a Europa. Sin embargo, un grupo de jugadores quedó excluido de la delegación y deberá presentarse recién el 22 de junio para continuar trabajando en el predio de Ezeiza.
Entre los futbolistas que no serán tenidos en cuenta aparecen nombres de peso como Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, además de Alex Woiski.
Coudet comienza a delinear el nuevo River
La lista de jugadores marginados también incluye a Ian Subiabre y Santiago Lencina, aunque en estos casos el club aclaró que ambos mantienen negociaciones avanzadas para continuar sus carreras en otras instituciones.
Por otra parte, River explicó que Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, actualmente afectados a sus respectivas selecciones en el Mundial 2026, se reincorporarán una vez finalizada su participación internacional. En el caso del paraguayo, su continuidad dependerá además de la ejecución de una opción de compra.
El comunicado también hizo referencia a Andrés Herrera, quien concluirá su préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y mantiene conversaciones para concretar una transferencia definitiva al conjunto estadounidense.
Salidas y mercado de pases
La dirigencia riverplatense continúa trabajando en una profunda renovación del plantel con vistas a los desafíos del segundo semestre. En ese contexto, el club también informó que cuatro futbolistas que sí viajarán a la pretemporada fueron declarados negociables, situación que ya fue comunicada a sus representantes.
De esta manera, Eduardo Coudet comenzó a imprimir su sello en la conformación del equipo y avanzó con una depuración que involucra a varios jugadores de experiencia y trayectoria en el club.
Con el mercado de pases en marcha, River afrontará semanas decisivas para definir salidas, concretar incorporaciones y terminar de moldear el plantel con el que buscará pelear los principales objetivos de la temporada, publicó NA.
La lista de prescindibles de River:
Paulo Díaz
Maxi Meza
Germán Pezzella
Fabricio Bustos
Alex Woiski
Maxi Salas
Giuliano Galoppo
Kevin Castaño
Galarza Fonda
Ian Subiabre
Santiago Lencina