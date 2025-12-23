Rally Dakar 2026: cómo será la carrera y quiénes son los 21 argentinos que competirán

La 48ª edición del Rally Dakar se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con 13 etapas y la presencia de 21 pilotos argentinos. La competencia abrirá el Mundial de Rally-Raid y presentará importantes novedades en su recorrido y categorías.
El Rally Dakar 2026 comenzará el próximo 3 de enero y se extenderá hasta el 17, con Arabia Saudita como escenario por sexto año consecutivo. Se tratará de la 48ª edición de la competencia más exigente del automovilismo mundial, que volverá a ser la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Rally-Raid, fiscalizado por la FIA y la FIM. En esta oportunidad, la prueba contará con 13 etapas, una jornada de descanso y dos etapas maratón, en una de las ediciones más extensas de los últimos años.
La largada y la llegada estarán ubicadas en Yambú, mientras que el recorrido presentará cambios relevantes respecto de ediciones anteriores. Entre ellos, se confirmó que no habrá etapa de 48 horas y que el mítico desierto Empty Quarter no formará parte del trazado. Además, habrá cuatro jornadas en las que autos y motos no compartirán recorrido, una decisión que busca mejorar la seguridad y el desarrollo deportivo de la competencia.
Kilómetros, exigencia y calendario mundial
En cuanto a las distancias, los autos recorrerán un total de 7.994 kilómetros, de los cuales 4.448 serán tramos cronometrados. Las motos, en tanto, afrontarán 7.926 kilómetros, con 4.748 kilómetros de especiales. Estos números vuelven a posicionar al Dakar como una prueba extrema, tanto desde lo físico como desde lo mecánico.
El Rally Dakar será una de las cinco fechas del Mundial de Rally-Raid 2026. El calendario se completará con el Rally de Portugal (17 al 22 de marzo), el Desafío Ruta 40 en Argentina (24 al 29 de mayo), el Rally de Marruecos (28 de septiembre al 3 de octubre) y el Abu Dhabi Desert Challenge (22 al 27 de noviembre), consolidando un certamen de alcance global.
Categorías y presencia argentina
El Dakar 2026 contará con las categorías Ultimate, Challenger y SSV en autos, además de las motos Top 3 FIM y los camiones. La delegación argentina volverá a tener un fuerte protagonismo, con 21 representantes distribuidos en distintas divisiones.
En la categoría Challenger (T3 y T4), se concentrará gran parte de la expectativa nacional. Los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales, competirán con un Taurus T3 del equipo Vertical Motorsport, con el que lograron el título en 2024. El vehículo, que llevará el número 300, es un prototipo con chasis tubular, carrocería de fibra de carbono, 980 kilos de peso y un motor turbo de 1.000 cc que desarrolla 185 caballos de fuerza.
Otros argentinos destacados
Dentro de la misma categoría también dirán presente otros representantes argentinos: Augusto Sanz será navegante de la piloto neerlandesa Puck Klaassen (302); David Zille competirá junto a Sebastián Cesana (305); Fernando Acosta navegará al español Óscar Ral en el equipo Vertical Motorsport (307); Kevin Benavides, tras dejar las motos, debutará en autos con un Taurus del equipo BBP Motorsport, navegado por Lisandro Sisterna (347); y Pablo Copetti correrá junto a Enio Bozano (363).
En la categoría Side by Side, Manuel Andújar competirá con Andrés Frini como navegante, con el número 405, dentro del equipo oficial Can-Am. También estarán los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (409), además de Bruno Yacomy, que correrá junto al chileno Lucas Del Río.
En tanto, en el Dakar Classic, Gastón Mattarucco acompañará al colombiano Javier Vélez en un Toyota Land Cruiser del equipo BE Racing. Finalmente, en la categoría Ultimate, Eduardo Blanco será copiloto del español Jesús Calleja en el equipo Santana Racing, tras la baja del mendocino Juan Cruz Yacopini por lesión, publicó La Voz.
Con un recorrido renovado, un calendario internacional exigente y una numerosa presencia argentina, el Rally Dakar 2026 volverá a concentrar la atención del mundo motor y a poner a prueba a los mejores pilotos del planeta.