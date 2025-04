Qué necesita la Selección Sub 17 para clasificarse al Mundial y cuándo vuelve a jugar

La Sub 17 quedó tercera en su grupo.

Qué necesita la Selección Sub 17 para clasificarse al Mundial. La Sub 17 dirigida por Diego Placente sumó una nueva derrota en el Sudamericano y no pudo asegurar la clasificación al Mundial de la categoría, que se jugará en Qatar (del 5 al 27 de noviembre). La caída 2-1 frente a Colombia dejó a la Selección en el tercer puesto del Grupo A, que lo mete en playoffs y le da dos chances más de sacar pasaje. ¿Qué necesita?

Tras el debut con una derrota 3-2 frente a Chile, Argentina venía de una gran levantada que incluyó las goleadas 4-1 a Paraguay y 5-0 a Perú. El empate frente a Colombia incluso le alcanzaba para asegurar un lugar en la vigésimo primera edición del certamen, pero no se dio y deberá seguir peleando por su boleto.

En el Grupo A, los cuatro que avanzaron al final four fueron Colombia (9 puntos), Chile (9), la Selección de Placente (6) y Paraguay (6). Perú, sin puntos, quedó eliminado.

En el grupo B, Brasil fue primero con 10 puntos, Venezuela segundo con siete, Ecuador tercero con seis y Bolivia cuarto, con tres. Inesperadamente, Uruguay se quedó afuera tras haber sumado apenas dos porotos.

¿Cómo serán los cruces y cómo se definen los clasificados?

Finalizada la fase regular del torneo, cuatro países ya aseguraron su pasaje directo al Mundial. Se trata de los líderes y los segundos de cada grupo: Colombia y Chile por un lado; Brasil y Venezuela por el otro.

El sistema de cruces está diseñado para que los cuatro mejores equipos se disputen el título. Así, el primero del grupo A -Colombia- se medirá con el segundo del grupo B, Venezuela. Por su parte, el segundo del grupo A, Chile, enfrentará al líder del grupo B, Brasil.

La Selección sigue con chances de clasificar al Mundial. (Foto: @Argentina).

Los ganadores de estos cruces jugarán la final del Sudamericano, mientras que los perdedores definirán el tercer y cuarto puesto. Recordemos: todos estos ya se encuentran clasificados al Mundial, ocupando cuatro de las siete plazas disponibles para Sudamérica. Sólo jugarán para definir el podio de la competencia.

Ahora bien, ¿qué sucede con los terceros y cuartos de cada grupo? Siguiendo el mismo formato, los duelos se definirán en forma cruzada: el tercero del grupo A -Argentina- enfrentará al cuarto del grupo B, Bolivia. A su vez, el cuarto del grupo A, Paraguay, deberá medirse ante el tercero del grupo B, Ecuador.

Las chances

Los ganadores de ambos partidos conseguirán, de manera automática, un boleto a Qatar: de esta manera, se llenarán seis de siete cupos disponibles. ¿Y quién se queda con la última plaza? Los perdedores del juego entre terceros y cuartos se cruzarán entre ellos para definir la plaza restante.

De esta manera, a la Argentina le quedan dos posibilidades para clasificarse al Mundial, confirmó Olé. El próximo martes será la primera, mano a mano con Bolivia, y en caso de una derrota tendrá una bala más: el viernes 11 frente al perdedor de Ecuador - Paraguay.

El fixture de la Fase Eliminatoria del Sudamericano Sub 17

8 de abril: Argentina vs. Bolivia - Playoffs

8 de abril: Ecuador vs. Paraguay - Playoffs

9 de abril: Colombia vs. Venezuela - Semifinales

9 de abril: Brasil vs. Chile - Semifinales

11 de abril: partido por el 7° puesto que entrega boleto para la Copa del Mundo

11 de abril: partido por el 5° puesto entre equipos ya clasificados a la Copa del Mundo

12 de abril: partido por el 3° puesto

12 de abril: final