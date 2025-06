Qué necesita Boca para clasificarse a octavos de final tras la goleada del Benfica

Boca Juniors quedó con un sabor agridulce tras su inicio en el Mundial de Clubes. El empate 2-2 contra Benfica era algo que en los papeles figuraba como tentador, pero el resultado terminó convirtiéndose en una espina por la ventaja de dos goles que tuvo el equipo argentino durante una buena parte del juego.

Ahora, con este punto en el bolsillo, el Xeneize tendrá el partido más complejo del Grupo C este viernes 20 de junio ante el poderoso Bayern Múnich de Alemania desde las 22hs (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El resultado de este encuentro será decisivo, más aún después de la abultada goleada que consiguió el Benfica en el primer turno: venció 6-0 al Auckland City. De esta manera, los portugueses lideran la tabla con 4 puntos y una diferencia de gol de +6, pero con un partido más. Detrás se ubican los alemanes que contabilizan 3 unidades, aunque con una diferencia de gol de +10 tras haber ganado 10-0 en el debut ante los neozelandeses.

Posibilidades

Esto deja al Xeneize en la tercera colocación con 1 punto (0 diferencia de gol) tras el empate 2-2 en el estreno. El resultado ante Bayern Múnich será fundamental, inclusive en la derrota.

Si Boca pierde ante los de la Bundesliga, será clave que la distancia en el tanteador sea mínima para reducir la diferencia de gol con Benfica. En este escenario, deberán golear al Auckland en la última fecha y esperar que Bayern (ya clasificado) supere a los portugueses por la mayor diferencia posible para recortar una extensa distancia de tantos.

Si Boca empata con los alemanes, deberá golear por más de 6 tantos a los neozelandeses en el Geodis Park el próximo martes 24 de junio para no depender del resultado en la última jornada entre Bayern y Benfica. Otra opción ante una igualdad con los alemanes es la de vencer al Auckland y que haya un ganador en Bayern-Benfica.

Si Boca vence a los alemanes, quedará a un paso de los octavos de final: la victoria ante los neozelandeses le garantizará el boleto a la siguiente ronda sin importar el otro marcador. Inclusive en este escenario podría avanzar empatando contra Auckland si Benfica supera al Bayern.

En caso de igualdad de puntos, el primero criterio del reglamento FIFA indica que se definirá por los resultados de los partidos entre esos equipos: “Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión”. Si eso no logra destrabar la igualdad, los siguientes puntos serán mayor diferencia de gol, mayor número de goles marcados, fair play y sorteo.

El conjunto argentino acumuló hasta el momento 16.21 millones de dólares entre el cheque por participar (15.21 millones) y el monto extra por el empate (1 millón). Potencialmente, tiene la chance de acumular otros 4 millones (si gana los dos juegos por delante) y eso decantaría en unos 7.5 millones más, que se le otorgarán a los equipos que alcancen los octavos de final.

La grilla marca que el líder del Grupo C se enfrentará en octavos de final con el segundo del Grupo D (Flamengo de Brasil, Chelsea de Inglaterra, Los Angeles FC de Estados Unidos y Espérance de Túnez) el sábado 28 de junio en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte. El segundo de la zona C tendrá su llave contra el líder del D el domingo 29 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La agenda de Boca

Fecha 1: 2-2 con Benfica (Portugal)

Fecha 2: vs. Bayern Múnich (Alemania) el viernes 20 de junio a las 22hs

Fecha 3: vs. Auckland City (Nueva Zelanda) el martes 25 de junio a las 16hs