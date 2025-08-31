Pernía ganó en el TC2000 y el entrerriano Stang abandonó en Junín

El TC2000 desembarcó en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín para disputar la séptima cita del calendario perteneciente al 2025. Allí, el que se impuso fue Leonel Pernía que demostró su experiencia en el volante, y con su Honda avanzó desde la cuarta posición. El entrerriano Emiliano Stang tuvo problemas, ingresó a boxes por inconvenientes con la temperatura del auto y abandonó.
El “Tanito” había comenzado en el cuarto lugar, pero con dos grandes maniobras logró superar primero a su hijo y compañero de equipo, Tiago, y a Gabriel Ponce de León, después, para quedarse con el primer puesto, ya que Matías Rossi debió abandonar en el inicio.
Honda YPF Racing estuvo cerca de depositar dos pilotos en el podio, producto de que Tiago Pernía, de destacada carrera, estuvo en el tercer lugar hasta la última vuelta, pero Marcelo Ciarrocchi aprovechó un error del joven para arrebatarle el último escalón. En la segunda ubicación quedó el local de 46 años.
🎉 ¡Festejo para todos! 🙌 @leonelpernia celebró volver a la victoria, su primera en la temporada del Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA.@SuperTC2000 @ypfoficial #YPFInfinia #EnergiaArgentina #TC2000 pic.twitter.com/9SjdPHIR2K— Carburando (@CarburandoTV) August 31, 2025
Durante el transcurso de la carrera. Franco Vivian, Facundo Aldrighetti y Nicolás Palau abandonaron luego de sus respectivos despistes.
Mientras que Matías Rossi y Emiliano Stang no pudieron continuar con la carrera tras padecer el levantamiento de la temperatura. A su vez, Nico Traut rompió el alerón trasero, además de sufrir problemas en su coche en la vuelta previa.
Posición
1 L. Pernía 36:44.750
2 Gabriel Ponce de León
3 Marcelo Ciarrocchi
4 T. Pernía
5 Matías Capurro
6 Franco Morillo
7 Tomás Fernández
8 Sebastián Quirno
9 Emmanuel Pérez Bravo