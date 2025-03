Patronato: "No quiero que nos acostumbremos a perder", afirmó Gabriel Gómez

Luego de la derrota de Patronato, Gabriel Gómez se mostró caliente por el resultado y disconforme con lo realizado por el equipo en la primera mitad. "Tuvimos tres transiciones muy claras y no tuvimos efectividad, el rival genero y nos complicó cómo en el primer tiempo", sentenció el DT.

En la misma medida, resaltó: "Fuimos de menor a mayor, pero me preocupa el primer tiempo de hoy, despues el equipo salió diferente, salió a buscarlo, tuvimos oportunidades hasta el error donde se bajoneo el equipo y no debería suceder".

En la misma línea llamó a la calma y realizó un pedido: "Hay que estar tranquilos, seguir trabajando, el torneo es largo y se que este equipo va a dar mucho más y no va a volver a pasar lo del primer tiempo, estoy seguro".

Sobre ese primer tiempo, analizó: "Te pueden superar pero no tanto tiempo como nos ocurrió. No me preocupa, me voy a ocupar en eso. En el segundo tiempo salimos a ser mas protagonistas a tener mas juego y ahí creamos las situaciones. El partido se perdio en el primer tiempo", contempló.

En otro pasaje, expresó, en La Fiesta del Fútbol: "Ahora hay que digerir la derrota, descansar, pensar, analizar bien y mirar otra vez el partido y tomar las decisiones que haya que tomar para volver a ganar porque no hay que acostumbrarse a perder, se los dije en el entretiempo".

Por último, señaló, en reproducción de Código Patrón: "Jugamos un primer tiempo malo, pero como cabeza de grupo analizaré y tomaré las decisiones correspondiemtes. Nadie tiene el lugar asegurado. El equipo se armo hace poco, no fuimos los mejores con Los Andes y hoy (por ayer) no somos los peores. No me gusta perder y no quiero que nos acostumbremos a perder", cerró.