Paranaense se coronó campeón mundial de Full Contact: “Confié en mí y representé a la bandera”

El paranaense Gustavo Ferreyra se consagró campeón mundial de Full Contact en la ciudad de Vitória, Brasil, tras imponerse en la categoría hasta 70 kilos frente a un rival brasileño invicto y de mayor contextura física. La victoria marcó un hito en su carrera y posiciona al deportista entrerriano en la élite internacional de la disciplina.

En diálogo con Elonce tras su regreso, Ferreyra resumió la experiencia: “Fue una linda experiencia, mejor de lo que pensábamos. Tuvimos algunos cambios a último momento, pero pudimos representar a la bandera”. El luchador ya había anticipado la dificultad del combate, especialmente por enfrentar a un rival local y con ventaja física.

Sobre la pelea, detalló: “Tuvimos algunos percances durante la pelea. Él venía invicto y era un contrincante bastante difícil, pesado. Yo me metí en una categoría que no era la mía, pero confié en mi entrenador, confié en mí y salió bien”.

Un combate con obstáculos y un desenlace inesperado

El propio Ferreyra describió las dificultades vividas durante el combate: “Mi contrincante no se presentó en el pesaje el día anterior y terminó mandando un video del pesaje”.

A pesar de las irregularidades, el paranaense logró imponerse en un duelo exigente: “En el primer round me tira como una mano que fue a cuenta. Entonces, todo ese round tuve que salir a buscarlo porque pensé que ya tenía la pelea perdida. Aparte invicto, brasileño, en su casa totalmente de local. Dije: ‘Bueno, voy a tener que hacer todo, tenía que tirarlo para poder ganar el título’. Y la verdad que me sorprendió el fallo porque pensé que se la iban a dar igual a él”.

Paranaense se coronó campeón mundial de Full Contact en Brasil

Con el cinturón en sus manos, el campeón reflexionó sobre el significado del logro: “Significa volver a confiar en mí, en el equipo, en el entrenador. Yo agarré esto porque me lo ofrecieron y dijeron: ‘Vos le podés ganar, vamos a probar’”.

Emanuel López y un desafío inesperado en el torneo

Junto a Ferreyra, también compitió Emanuel López, quien afrontó un formato inesperado en su categoría. “Hubo muchos cambios. Primero nos dijeron que tenía que hacer tres peleas, después que era una sola y, el día del evento, me confirmaron que tenía que hacer dos peleas en formato super cuatro para salir campeón”, relató.

El luchador debió adaptarse rápidamente a las condiciones: “Eran dos rivales complicados, pero lo afronté”. En su primera experiencia internacional, enfrentó a un rival de alto nivel: “Era un rival duro, de mucha experiencia, un peleador profesional de MMA con alrededor de 40 peleas ganadas y solo dos derrotas”.

Sobre el desarrollo de sus combates, explicó: “En el primer round tuve que salir a cruzar de entrada porque el otro me obligó. Tiré un montón de manos, casi lo tiro, pero venía con el cansancio acumulado de la pelea anterior y en el segundo y tercer round me quedé”.

Respeto, futuro y el orgullo de representar a Paraná

Más allá de los resultados, ambos deportistas destacaron el clima de respeto vivido en Brasil. López señaló: “En el deporte de contacto no se ve mucho esa rivalidad que se ve en el fútbol, por ejemplo. Nos peleamos, nos pegamos, nos enfrentamos con nuestro rival y después está todo bien. Somos amigos, somos todos peleadores y parte del show”.

De cara al futuro, Ferreyra adelantó: “En mi caso tendría que defender más adelante el título. Después seguir con lo que es boxeo”. Mientras que López ya tiene agenda confirmada: “El 25 de abril peleo en Gualeguay y el 9 de mayo en Rosario”.

El cierre estuvo marcado por el agradecimiento al entorno que hizo posible la experiencia internacional: “Yo creo que sin ustedes, del canal, sin la gente que nos apoyó, esto hubiese sido muy difícil. Totalmente agradecido por el espacio y el tiempo que se tomaron”.