Paraná Rowing Club fue sede del campeonato local de hockey sobre patines

REDACCIÓN ELONCE
El campeonato local de hockey sobre patines reunió a distintas categorías en el Paraná Rowing Club, con una jornada que se extendió desde la mañana hasta la noche y convocó a familias y deportistas.
En una jornada marcada por el buen clima y la participación de distintas categorías, el campeonato local de hockey sobre patines se desarrolló en el Paraná Rowing Club, consolidándose como un espacio de competencia y promoción deportiva. Desde las primeras horas de la mañana, jugadores, familias y entrenadores se dieron cita en el predio para acompañar una extensa programación que se prolongó hasta la noche.
El evento reunió a equipos locales que disputaron partidos en diferentes divisiones, permitiendo observar el crecimiento del hockey sobre patines en la ciudad. La actividad comenzó a las 10 con los más pequeños y continuó durante toda la tarde con las categorías formativas y competitivas, cerrando con los encuentros de mayor nivel.
“Es una tarde hermosa. Arrancamos a las 10 de la mañana con los encuentros de Mini y toda la tarde y hasta la noche con los más grandes. Las Primeras juegan a la noche. Así que los invitamos a todos los que quieran venir a ver hockey sobre patines”, expresó José Garrigó, presidente de la subcomisión de la disciplina.
Una competencia que impulsa el crecimiento del deporte
Durante la jornada, los enfrentamientos estuvieron protagonizados principalmente por equipos de Paraná, como Rowing y Neuquén, en partidos que abarcaron categorías mini, infantil y cadetes. El nivel de juego y la continuidad de la competencia reflejan el trabajo sostenido de los clubes en la formación de jugadores.
“Hoy principalmente todos los partidos son contra Rowing contra Neuquén, que son dos equipos de Paraná. Los invitamos a que vengan a ver los partidos”, detalló Garrigó, quien además destacó el rendimiento del equipo local: “Rowing viene ganando hasta ahora creo que todos los partidos”.
Más allá de lo deportivo, el campeonato local de hockey sobre patines también se presenta como una oportunidad para visibilizar la disciplina y fortalecer su desarrollo. En ese sentido, el dirigente subrayó la importancia de seguir promoviendo la actividad en la región.
“Efectivamente es un deporte hermoso, se juega mucho en Paraná y en Argentina. Entre Ríos es una de las provincias donde más equipos hoy tiene junto con Mendoza, San Juan y Buenos Aires”, afirmó.
El desafío de sumar nuevos jugadores
Uno de los puntos centrales que dejó la jornada fue la necesidad de incorporar más niños, especialmente varones, a las categorías formativas. Según indicaron desde la organización, existe un déficit en la participación masculina, lo que impulsa a los clubes a generar estrategias de inclusión.
“Hay poquitos nenes jugando, así que los invitamos a participar a todos los chicos que quieran competir y, sobre todo, en las inferiores, en la escuelita y la mini de Rowing".