Paraná gestiona una fecha de TC Pick Up y avanza en obras para la llegada del TC

Desde que el autódromo de Paraná volvió a ingresar en la órbita de la ACTC en 2024 se convirtió en una fija en el calendario del Turismo Carretera. No obstante, desde el Club de Volantes Entrerrianos y el gobierno de Entre Ríos no solo apuestan a contar con una fecha de la “máxima” en este 2025, sino que también gestionan el desembarco del TC Pick Up.

TC en Paraná.

Luego de una reunión que mantuvieron en estos días Omar Martínez (presidente del CVE) y Sergio Lifschitz (vicepresidente) con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, se avanzó en el plan de obras estipulado para la puesta en valor del autódromo y también se habló de las posibles fechas para concretar la carrera de TC. Al igual que como ocurrió el año pasado, el plan es que sea en una de las 5 carreras de la Copa de Oro RUS.

A su vez, se planteó avanzar con las charlas con la dirigencia teceísta –a cargo del Gurí Martínez quien forma parte de la comisión directiva de la ACTC- para que la categoría de camionetas corra en el “Ciudad de Paraná”. Cabe recordar que en 2024, Lifschitz había asegurado que esta posibilidad estaba en un 90% confirmada.

Avance de obras

El CVE inició una serie de obras en el circuito paranaense con el objetivo de finalizarlas en los primeros meses del año, consigna SoloTC. Entre otras, se destacan 3 que solicitó explícitamente la ACTC que tienen que ver con la ampliación de la zona de boxes, el área técnica y el playón donde se instalan los semis.

El TC Pick Up podría correr en Paraná.

A su vez, la dirigencia entrerriana inició la construcción de un túnel que une el sector general con los boxes. Hasta ahora, el público solo puede acceder a través de un puente, pero cuando hay actividad en pista el acceso queda restringido. “Cuando hay actividad la gente no puede salir ni entrar”, remarcó Lifschitz.