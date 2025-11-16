Neuquén venció a Sportivo Urquiza y lidera su zona en el Regional Amateur.

Con gol de Juan Manuel Lazzaneo, el Pingüino llegó a 7 puntos y se afianza en la cima. Unión de Crespo quedó como escolta tras quedar libre. En paralelo, el mal tiempo postergó la fecha 14 del Clausura de la Liga Paranaense.
Atlético Neuquén se quedó con una victoria clave al derrotar 1-0 a Sportivo Urquiza en el inicio de la segunda rueda de la Zona 1 Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El equipo dirigido por José Luis Mancuello, con Maximiliano Banega como ayudante, volvió a hacerse fuerte en La Floresta y reafirmó su liderazgo en el grupo.
El tanto del triunfo llegó en el cierre del primer tiempo: a los 45’, Juan Manuel Lazzaneo capitalizó una de las chances generadas por el Pingüino y marcó el gol que terminó definiendo el encuentro. Así, el elenco del sur paranaense alcanzó así los 7 puntos, sacándole cuatro de ventaja a Unión de Crespo, su inmediato perseguidor.
Unión tuvo fecha libre, por lo que el triunfo de Neuquén tomó mayor relevancia en una zona que continúa siendo pareja pero que empieza a mostrar un candidato sólido para quedarse con el primer puesto. En la próxima fecha, el Verde crespense visitará a un Sportivo que apenas suma una unidad en el certamen.
Liga Paranaense, suspendida
La fecha 14 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol debía disputarse casi en su totalidad este domingo, pero el mal tiempo obligó a suspender la mayoría de los encuentros. Aún no fue confirmada la reprogramación por parte de las autoridades.
Entre los duelos destacados figuraba el cruce entre Peñarol y Patronato, un choque clave en la pelea por la cima del torneo. El Tricolor buscaba descontar puntos frente a un Patrón que llegaba como líder, pero ahora ambas instituciones deberán aguardar la nueva fecha.
Los únicos partidos que continúan en pie son los correspondientes a los equipos que participan del Torneo Regional Federal Amateur. El miércoles a las 17, Sportivo Urquiza será local frente a Atlético Paraná, mientras que San Benito recibirá a Neuquén, en otro duelo fundamental para la continuidad del certamen.
Fixture reprogramado (con fechas a definir)
Peñarol vs. Patronato
Belgrano vs. Palermo
Universitario vs. Don Bosco
Argentino Juniors vs. Los Toritos
Oro Verde vs. Instituto
Sportivo Urquiza vs. Atlético Paraná
San Benito vs. Neuquén
Libre: Camioneros