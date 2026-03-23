Murió un joven futbolista colombiano tas sufrir un colapso durante un partido

Santiago Castrillón, de 18 años y número 10 de la división juvenil del club Millonarios, falleció en Bogotá el último domingo. Estaba internada desde el sábado tras desplomarse en medio de un encuentro del Torneo Nacional sub 20.
El futbolista colombiano Santiago Castrillón, de 18 años y número 10 de la división juvenil del club Millonarios, murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional sub 20, informó el equipo capitalino.
Según detalló Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.
El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche.
"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10" y destacó no solo su talento, sino también su alegría y pasión por el juego.
La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, provocó múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.