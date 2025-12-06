Messi celebró la conquista de la MLS y dedicó un mensaje a Alba y Busquets

Tras conseguir su primer título en la MLS con Inter Miami, Messi mostró su emoción y dedicó palabras a sus amigos y compañeros de carrera, Jordi Alba y Busquets.
Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al conquistar la MLS Cup con Inter Miami. A sus 38 años, el astro argentino cerró una temporada excepcional con una actuación clave en la final ante Vancouver Whitecaps, contribuyendo con dos asistencias en el 3-1 definitivo. Al término del encuentro, Messi no solo celebró el título conseguido por su equipo, sino que también dedicó un sentido mensaje a dos de sus grandes amigos y compañeros: Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retiro del fútbol profesional.
"Estamos muy felices por lo que conseguimos, sobre todo por ellos. La verdad, terminar su carrera de esta manera es muy lindo. Se lo merecen después de todo lo que hicieron como jugadores", expresó Messi, refiriéndose a sus compañeros que también brillaron durante su etapa en Barcelona. El capitán argentino destacó la enorme trayectoria de Alba y Busquets, señalando que cada uno de ellos dejó un legado imborrable en la historia del fútbol mundial. "No son conscientes aún de lo que están viviendo, y lo que significa para ellos retirarse con este título", añadió Messi, visiblemente emocionado.
Una temporada de ensueño para Messi en la MLS
El rendimiento de Messi en la MLS fue impresionante, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del torneo y demostrando su calidad en cada partido. Con 46 goles en 53 encuentros, el delantero argentino alcanzó una cifra comparable a las mejores figuras del fútbol mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, quienes juegan en ligas europeas de mayor prestigio. Además, Messi acumuló 34 asistencias entre la MLS, la Leagues Cup y la Concachampions, consolidándose como un líder indiscutido tanto en el ataque como en la creación de juego.
En la fase regular de la MLS, Messi se consagró como el máximo goleador con 29 tantos y líder en asistencias con 19. Durante los playoffs, continuó su despliegue de talento, sumando 6 goles y 9 asistencias, incluyendo destacadas actuaciones con dos dobletes ante Nashville en la primera ronda. La MLS Cup obtenida representa el 47º título en la carrera de Messi, quien ya había ganado 35 con Barcelona, 3 con PSG y 6 con la selección argentina.
Un retiro que marca el final de una era
El título de la MLS también simboliza un cambio significativo en la carrera de Messi, quien al igual que Alba y Busquets, se encuentra en una etapa de transición en su carrera. Mientras celebra sus logros en Inter Miami, el argentino se toma un momento para reflexionar sobre el retiro de sus amigos, sabiendo que este es el fin de una era dorada en el fútbol mundial. "A partir de ahora, empieza otra vida", dijo Messi sobre el futuro de Alba y Busquets, demostrando el profundo vínculo que une a este trío de leyendas del fútbol.