Matías Rossi no pudo asegurar el título de TC2000 y el entrerriano Stang mantiene sus chances

Matías Rossi estuvo cerca de consagrarse campeón de TC2000 este sábado, pero terminó 4° en la clasificación, quedando a 44 milésimas de lograrlo. La definición se dará en Junín.
Matías Rossi no pudo asegurar su título de TC2000 este sábado, pero la definición por la corona del campeonato se trasladará a la final en Junín. El piloto de Toyota Gazoo Racing, quien necesitaba quedar entre los tres primeros en la clasificación para consagrarse campeón, terminó en la cuarta posición, a solo 44 milésimas de lograrlo. El resultado dejó la puerta abierta para que Emiliano Stang, su compañero de equipo y principal rival, aún tuviera chances de quedarse con el título en la última carrera del campeonato.
La tanda clasificatoria se llevó a cabo con una sola vuelta lanzada para cada piloto, lo que agregó un toque de incertidumbre al resultado. Al principio, Rossi parecía tener todo bajo control, logrando el mejor tiempo momentáneo. Sin embargo, el tiempo de su compañero Stang fue suficiente para asegurarse la pole, mientras que el Misil fue superado por Franco Vivian, Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía, quienes lo relegaron a la cuarta posición.
Stang aún tiene una remota oportunidad para alzar el título de TC2000
Aunque Rossi quedó cerca de la consagración, Emiliano Stang sigue con vida en la lucha por el campeonato. El piloto de Del Viso, que partirá desde la pole en la final de Junín, solo tiene una opción para alzarse con la corona: ganar la carrera. Para que esto suceda, Rossi debe terminar en la décima posición o peor, lo que hace que la tarea de Stang sea extremadamente difícil, pero no imposible.
El propio Stang se mostró tranquilo, aunque consciente de las pocas probabilidades de conseguir el campeonato: "Un sexto puesto no es lo que queremos al 100%, pero nos sirve para el campeonato. Es casi imposible la chance, pero mientras estén las posibilidades, voy a hacer todo lo posible para que se dé", comentó el piloto que buscará hacer su parte y esperar el resultado de su rival.
La definición se resolverá este domingo en Junín
La gran final del TC2000 se llevará a cabo este domingo a las 12.55 horas, con una duración de 35 minutos más una vuelta. El evento será transmitido en vivo por TyC Sports. Antes de la carrera de TC2000, se disputará la final del Top Race a las 11.15, lo que promete una jornada de alto voltaje en el automovilismo nacional. (Con información de Olé)