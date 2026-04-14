Mascherano explicó el motivo de su renuncia al Inter Miami y dejó un mensaje para los hinchas

Inter Miami se quedó sin entrenador y ya trabaja en su reemplazo tras la renuncia de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales. El DT llevó al club de la Florida a conseguir su primer título de la MLS en 2025.
Inter Miami se quedó sin entrenador y ya trabaja en su reemplazo tras la renuncia de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales.
La dirigencia de las ‘Garzas’ busca una resolución rápida mientras Ángel Guillermo Hoyos asumirá de manera interina, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Mascherano les dedicó sentidas palabras a los futbolistas y a la dirigencia: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.
Agradeció también “al hincha y a toda La Familia de Inter Miami”. “Sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, argumentó.
“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”, recalcó el DT que había asumido a fines de 2024.
Candidatos en la lista
El club apunta a nombres con algún vínculo con Lionel Messi, y entre ellos aparece Xavi Hernández, excompañero del argentino en Barcelona y actualmente sin equipo; también surge Marcelo Gallardo, quien mantiene una relación cordial con el capitán de la Selección, aunque sin haber compartido plantel.
Otra alternativa es Hernán Crespo, excompañero de Messi en la Selección argentina durante el Mundial de Alemania 2006, en el que quedaron eliminados en cuartos de final ante el local, y la Copa América de Venezuela 2007, en la que cayeron en la final ante Brasil por 3-0.
A su vez, Martín Palermo también figura en la carpeta tras haber coincidido con la ‘Pulga’ en Sudáfrica 2010. Más complejo es el caso de Ernesto Valverde, quien tiene contrato con el Athletic Club hasta el final de la temporada.
En paralelo, hay otros candidatos sin vínculo directo con Messi: Matías Almeyda aparece como una opción libre tras su paso por el Sevilla; Xabi Alonso, quien priorizaría continuar en el fútbol europeo; y Gareth Southgate, que cuenta con el respaldo de David Beckham, uno de los principales dirigentes del club.
En este contexto, Hoyos tomó el mando del equipo de manera provisoria. El argentino, de 62 años, se desempeñaba como Director Deportivo y ahora ocupará el lugar de Mascherano.