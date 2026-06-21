Martiniano Dato hizo historia: el cuarto paranaense campeón de la Liga Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Martiniano Dato campeón de la Liga Nacional. El alero entrerriano celebró el título con Gimnasia de Comodoro Rivadavia tras vencer a Quimsa en la final y se sumó a la selecta lista de jugadores nacidos en Paraná que alcanzaron la máxima conquista del básquet argentino.
La consagración de Martiniano Dato campeón de la Liga Nacional quedó grabada en la historia del básquet argentino y especialmente en la de Paraná. En una noche inolvidable en el estadio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó 68 a 56 a Quimsa y se coronó campeón de la temporada 2025/26.
Entre los protagonistas del logro apareció el nombre del alero entrerriano, quien se convirtió en el cuarto jugador nacido en la capital provincial en conquistar el título más importante del básquet nacional.
El logro adquiere una dimensión especial por el recorrido que realizó Dato para llegar a la élite, consolidándose como una de las grandes realidades surgidas del deporte paranaense.
Un título construido con autoridad
La campaña de Gimnasia tuvo ingredientes que potenciaron el valor de la conquista. El conjunto dirigido por Pablo Favarel sorprendió desde el inicio de la serie final al imponerse como visitante en Santiago del Estero y construir una ventaja de 3-0 ante Quimsa.
Si bien la Fusión logró reaccionar y extender la definición, el equipo patagónico mostró personalidad para sostener la ventaja y terminó celebrando el campeonato ante su público con una actuación sólida y convincente.
Durante toda la temporada, el plantel exhibió fortaleza mental, intensidad y compromiso colectivo. En ese contexto, Dato formó parte de un grupo que consiguió escribir una de las páginas más importantes de la historia de la institución.
Un lugar entre los grandes del básquet paranaense
La obtención del título no solo representó la segunda Liga Nacional para Gimnasia de Comodoro Rivadavia. También significó el ingreso de Martiniano Dato a una nómina de privilegio dentro del deporte de Paraná.
Hasta ahora, solamente tres jugadores nacidos en la capital entrerriana habían logrado coronarse campeones de la Liga Nacional. Sebastián Uranga fue tricampeón con Ferro Carril Oeste en 1985 y 1989, y con Olimpia de Venado Tuerto en la temporada 1995/96.
A esa lista se suman Horacio Borghese, campeón con Atenas de Córdoba en 1990, y Luciano "Chuzito" González, quien conquistó el torneo con Instituto de Córdoba en la temporada 2021/22.
Con el campeonato obtenido junto a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la temporada 2025/26, Dato pasó a integrar ese selecto grupo y reafirmó la tradición basquetbolística de Paraná.
Orgullo para Entre Ríos
La consagración del alero representa mucho más que un logro individual. También constituye un reconocimiento al trabajo formativo que históricamente caracteriza al básquet entrerriano y, particularmente, al de Paraná.
La capital provincial continúa aportando talentos a los principales escenarios del país y mantiene una presencia constante en la máxima categoría del básquet argentino.
Con esfuerzo, perseverancia y un crecimiento sostenido, Martiniano Dato alcanzó el objetivo más importante de su carrera hasta el momento. Su nombre ya quedó inscripto entre los campeones de la Liga Nacional y en la historia grande del deporte paranaense.