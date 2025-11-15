Los convocados de Boca: descanso para titulares e incluyeron dos promesas de la Reserva

Boca Juniors ya piensa en los playoffs del Torneo Clausura, por lo que Claudio Úbeda decidió dar descanso a varios titulares. En su lugar, convocó a dos jóvenes promesas de la Reserva.
Luego de una racha de tres victorias consecutivas, incluida la última en el Superclásico ante River Plate (2-0), Boca Juniors se encamina hacia la última fecha del Torneo Clausura, con el primer puesto de la Zona A al alcance de la mano. El próximo desafío será ante Tigre, este domingo a las 20:15 en La Bombonera, un partido que podría sellar la clasificación directa a los playoffs para el Xeneize. Sin embargo, con el equipo en buena forma y con la vista puesta en la fase decisiva, Claudio Úbeda decidió dar descanso a varios de sus titulares más importantes para evitar lesiones y asegurar que lleguen en óptimas condiciones a los cruces eliminatorios.
Entre las decisiones más destacadas de la convocatoria está la inclusión de dos jóvenes promesas de la Reserva, el defensor central Mateo Mendia y el delantero Valentino Simoni. Ambos jugadores, que vienen destacándose en la Tercera División, fueron convocados por primera vez para sumarse a la lista de los 23 convocados para el encuentro ante Tigre. Mendia, quien tiene 21 años y mide 1,91 metros, es uno de los pilares defensivos de la Reserva y ha tenido participación en algunos partidos de la Copa Libertadores. Por su parte, Simoni, quien es el goleador de la categoría, aún no ha debutado en la Primera pero ha sido una de las piezas clave en los últimos triunfos de la Reserva, incluido el reciente 1-0 sobre Lanús en los octavos de final de la Copa Proyección.
Boca con cambios para enfrentar a Tigre
El entrenador Claudio Úbeda, quien ha sabido encontrar el rumbo de Boca en este Torneo Clausura, ensayó un equipo con nombres que buscan descansar para los playoffs, pero sin dejar de lado la competitividad. En el entrenamiento del viernes, el técnico dispuso un 11 inicial compuesto por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
Esta alineación, con varios jugadores que no fueron titulares habituales, refleja el deseo de Úbeda de rotar a los futbolistas más exigidos, sin perder el nivel mostrado en las últimas jornadas. En este contexto, las bajas de figuras clave como Darío Benedetto, Sebastián Villa y Guillermo Pol Fernández, quienes no concentrarán para el encuentro, también abren espacio para los jóvenes y los menos utilizados durante la temporada. Esto también da cuenta de un aspecto clave en el proyecto de Úbeda: brindar oportunidades a los futbolistas de las inferiores, especialmente con los playoffs de la Copa de la Liga cada vez más cerca.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!
🆚 Tigre
🗓 Domingo 16/11
🕙 20:15
🏟 La Bombonera
💻 @elcanaldeboca#DaleBoca 🔵🟡🔵
Juveniles en alza: Mendia y Simoni en la mira
La presencia de Mendia y Simoni en la convocatoria es un reflejo de la política de renovación de Boca, que se ha centrado en darle oportunidades a los jóvenes de la Reserva. En el caso de Mendia, su experiencia internacional con la camiseta azul y oro en la Copa Libertadores de este año le ha permitido ganarse la confianza de Úbeda. Su capacidad en el juego aéreo y su solidez defensiva lo posicionan como una de las promesas del equipo.
Simoni, por su parte, es uno de los goleadores más destacados de la Reserva, y su trabajo en el área rival no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico. Si bien todavía no ha jugado en Primera, su inclusión en la convocatoria ante Tigre es un claro indicio de que su momento podría estar cerca. Además, no se descarta que otros jugadores de la Reserva, como Dylan Gorosito, Facundo Herrera y Tomás Aranda, puedan sumarse a la dinámica del primer equipo en los próximos días. (Con información de TyC Sports)