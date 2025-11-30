Lautaro Martínez anotó un doblete en la victoria del Inter sobre el Pisa

En el estadio Arena Garibaldi, Inter superó a Pisa 2 a 0 de la mano del delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, autor de un doblete. Quedó como artillero del Calcio italiano.
Lautaro Martínez convirtió dos goles para darle la victoria a Inter contra Pisa por la 13ª jornada de la Serie A 2025-26 en el Arena Garibaldi.
El delantero argentino se lució con una exquisita definición tras un pase de Francesco Esposito para abrir el marcador a los 69 minutos y después, a los 83, amplió la ventaja con una aparición por el segundo palo para conectar un remate fuerte de Nicolo Barella.
Lautaro llegó así a 163 goles con la camiseta de Inter y se ubica cuarto entre los máximos goleadores de la historia del club.
El Toro acumula 10 goles en la temporada con Inter, además de los 4 que metió para la Selección Argentina, entre Eliminatorias y amistosos.
Ahora Lautaro lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 6 conquistas, ya que superó a Nico Paz, que tiene 5.