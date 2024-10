Las razones por las que Pep Guardiola considera dejar el Manchester City al final de temporada

La novena temporada de Pep Guardiola al mando del Manchester City podría ser la última, según información de fuentes cercanas y su biógrafo, Guillem Balague. El técnico catalán estaría contemplando dejar el club al finalizar la temporada, lo que marcaría el cierre de un ciclo extraordinario lleno de éxitos en la Premier League y competiciones europeas.

El contrato de Guardiola concluye en junio, y aunque aún hizo un anuncio oficial sobre su futuro, dos razones fundamentales podrían inclinar la balanza hacia una despedida. En primer lugar, la reciente salida de su amigo cercano y director de fútbol del City, Txiki Begiristain, ha suscitado dudas sobre su continuidad. Begiristain fue clave en la llegada de Guardiola al club y su partida podría afectar la estabilidad que el técnico ha disfrutado en Manchester.

La segunda razón es más personal. Guardiola expresó su preocupación por la distancia con su familia, un tema que ha ganado peso desde su cirugía de espalda el año pasado. Su esposa, Cristina Serra, no reside permanentemente en Manchester, y su hija vive en Londres, lo que ha limitado el tiempo que pueden pasar juntos. A sus 53 años, Guardiola ha roto su propio récord de permanencia en un club, habiendo estado cuatro años en Barcelona y tres en el Bayern Múnich. Su etapa en el City ha sido la más prolongada, con nueve años hasta la fecha.

Con Pep, el City ganó hasta el momento su única Liga de Europa.

Durante su tiempo en el club, Guardiola cosechó seis títulos de Premier League, una Champions League, dos FA Cups y cuatro Copas de la Liga de Inglaterra. Este éxito dejó una huella imborrable en el club, pero también plantea la pregunta de cuándo es el momento adecuado para dar un paso al costado y permitir una nueva etapa en los Ciudadanos.

Recientemente, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) se puso en contacto con Guardiola como posible reemplazo de Gareth Southgate, pero tras no recibir respuesta, optaron por Thomas Tuchel. Al ser cuestionado sobre esta oferta, Guardiola fue claro: “Thomas Tuchel es el entrenador, así que olvídalo. Yo soy el entrenador del Manchester City, así que las conversaciones que tengo son sobre el Manchester City”.

Guardiola mencionó que el club está preparado para su eventual salida: “Estoy seguro de que el club tiene opciones cuando Txiki se vaya, y tendrán opciones cuando Pep se vaya. Tarde o temprano sucederá, y están preparados para ello. Saben que si llego a sentir que soy un problema para el club, tomaré una decisión de inmediato”.

A pesar de su tono irónico al mencionar el clima como un factor en su decisión, exjugadores como Nedum Onuoha creen que la salida del técnico es inminente. “No espero que se quede, aunque me encantaría. Ha sido increíble, pero no puede hacer el trabajo para siempre. Quiere dejar el club en un buen lugar a largo plazo y participar en la elección de su sucesor”.

Con la temporada avanzando, el final podría traer consigo el cierre de una era para el Manchester City y su afición, que ha visto cómo Guardiola ha transformado al club en una potencia del fútbol mundial. Pese a los rumores sobre su salida, el equipo sigue siendo protagonista en cada competencia, ubicándose en la segunda posición de la Premier League y avanzando en la Champions League.

