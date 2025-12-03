 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Las jugadoras del CAE palpitaron la final del hockey sobre césped que se transmitirá por Elonce

En Paraná, el Club Atlético Estudiantes (CAE) y Talleres definirán a la nueva monarca del hockey sobre césped. “Estamos listas para lo que nos toque” subrayaron las jugadoras Magdalena Giachello y Delfina White.

3 de Diciembre de 2025
Magdalena Giachello y Delfina White.
Magdalena Giachello y Delfina White. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Estudiantes y Talleres tendrán la definición del hockey sobre césped para conocer a la nueva campeona de la segunda parte de la temporada 2025. La misma podrá seguirse este sábado por la pantalla de Elonce. Las jugadoras del CAE palpitaron la definición.

 

Magdalena Giachello, jugadora y capitana de la primera negra del Club Atlético Estudiantes, expresó: “El sábado jugamos la final a las 17:30 horas contra Talleres en su cancha. Ellas son locales porque terminaron primeras en el torneo de Paraná”.

 

“Ya tenemos ganas de jugar porque era la semana pasada y se cambió por el pronóstico. Se pasó para este sábado y queremos jugar”, resaltó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Delfina White, por su lado, analizó: “Hicimos un año bastante bueno. En el torneo Dos Orillas quedamos terceras y ahora, si bien no quedamos primera en el campeonato, pudimos ganar la semi contra el clásico (Rowing) y estamos preparadas”.

 

“Talleres es un equipo bastante aguerrido y fuerte. Siempre va para adelante. Nosotras igual estamos listas para lo que nos toque”, agregó.

Temas:

Hockey sobre Césped Estudiantes Talleres
