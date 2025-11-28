Las finales de futsal de Paraná, inaugurarán la cancha de parquet en el Parque Berduc

Elonce dialogó con Débora Ramírez, presidenta de Futsal Paraná, quien confirmó que este domingo se disputarán las finales anuales mientras se inaugura la cancha de parquet del Parque Berduc, un espacio esperado por toda la disciplina.
La disciplina del futsal en Paraná vivirá este domingo una jornada histórica: además de las definiciones anuales de todas las categorías, se realizará la inauguración oficial del nuevo espacio deportivo del Parque Berduc.
Así lo confirmó a Elonce la presidenta de la Asociación Paranaense de Futsal (APFS), Débora Ramírez, quien destacó el valor de contar por primera vez con una cancha propia de parquet reglamentaria. Las finales de futsal en el Parque Berduc estarán acompañadas por una importante asistencia de deportistas, familias y público en general.
Un espacio esperado por toda la comunidad del futsal
Ramírez calificó esta apertura como “una oportunidad soñada” y remarcó que fue posible tras “un arduo trabajo de gestiones” junto a la cooperadora del Parque Berduc y el secretario de Deportes de la provincia. “No es casualidad que estemos ahí, sino el resultado de administrar, gestionar y acompañar un proceso que hoy nos permite inaugurar un espacio único en la ciudad”, resaltó.
La dirigente explicó que la asociación colaboró activamente en la puesta a punto del lugar: instalación de red de contención, colocación de arcos, y acondicionamiento general del campo de juego. “Está impecable cómo quedó”, afirmó.
Hasta ahora, la disciplina utilizaba espacios como La Toma, Unión Árabe y Neuquén, todos con intensa actividad semanal, pero sin una cancha propia que cumpliera con los estándares oficiales para competencias de mayor envergadura.
Una cancha de nivel nacional e internacional
El nuevo gimnasio del Parque Berduc cuenta con una cancha de parquet de 20 por 40 metros, medidas reglamentarias para competiciones nacionales e internacionales. Ramírez subrayó que no existe en Paraná otro espacio similar y aseguró que su habilitación permitirá “traer torneos importantes a la ciudad” y potenciar aún más el crecimiento acelerado del futsal.
“Nosotros hemos viajado por todo el país y no hay otra cancha como esta en la ciudad. Tener un lugar así suma muchísimo a nuestros deportistas y al desarrollo de la disciplina”, señaló.
Actualmente, la Asociación Paranaense de Futsal nuclea más de 100 equipos y organiza alrededor de 50 partidos por fin de semana, un volumen que exige mayor infraestructura deportiva. “Es un crecimiento exponencial y la ciudad no estaba preparada para tanta actividad, por eso esto es un paso enorme”, añadió.
Una verdadera fiesta deportiva este domingo
Las actividades comenzarán el domingo a las 13. Durante toda la jornada se disputarán:
-Reválidas de categoría
-Ascensos
-Final femenina de elite
-Final anual masculina
Ramírez invitó a la ciudadanía a acompañar la jornada y conocer el nuevo estadio. “El futsal es un deporte hermoso, donde reina lo estrictamente deportivo. Trabajamos mucho para que sea un ambiente familiar, sin disturbios, sin insultos. Quien grita o agrede recibe sanción disciplinaria. Queremos que todos puedan disfrutar”, remarcó.
Desde la organización prevén una importante concurrencia y recomiendan llegar con anticipación.
Proyecciones para 2026: más equipos y Berduc como sede oficial
El cierre de este año llega con grandes desafíos para el futuro. La presidenta de la APFS confirmó que esperan sumar más equipos la próxima temporada y que ya analizan la posibilidad de utilizar el Parque Berduc como sede regular de sus competencias.
“Estamos muy contentos. Cerramos un año grandioso para el futsal y este nuevo estadio nos permite proyectar más crecimiento para 2026”, manifestó.
También destacó el trabajo de la comisión directiva y el apoyo de los clubes que integran la asociación. “No es una tarea fácil administrar una institución con 15 socios y tantos equipos, pero el compromiso colectivo ha sido fundamental”, reconoció.
Un hito para el deporte paranaense
La inauguración del espacio no solo representa un logro para la disciplina, sino también para la infraestructura deportiva de Paraná, que incorpora una instalación de nivel profesional.
El futsal local celebrará su año deportivo del mejor modo posible: con definiciones emocionantes, un estadio completamente renovado y la oportunidad de abrir una nueva etapa en su historia.