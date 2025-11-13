 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La tercera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard se realizará en Paraná

13 de Noviembre de 2025
El wakeboard será un espectáculo el fin de semana largo en Paraná.
REDACCIÓN ELONCE

La tercera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard tendrá lugar en las playas del Balneario Thompson, desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre.

 

Los organizadores, Javier Marcó y Renato Buscema, destacaron la relevancia de que la ciudad reciba, nuevamente, esta competencia.

Buscema destacó que el evento representa recibir "la fiesta máxima de nuestro deporte a nivel nacional".

 

Marcó, por su parte, anticipó el alto nivel de la competencia: "Vamos a contar con chicos de top cinco mundial compitiendo acá en Argentina” por lo que consideró que “va a ser un show muy importante", afirmó.

Cronograma

 

La actividad comenzará el viernes 21 con la "prueba de ola" cerca del mediodía, para que los riders se familiaricen con el circuito. Esa noche se realizará un recibimiento para los competidores en el Club Náutico Paraná.

 

Las jornadas de clasificación se extenderán durante todo el sábado 22, desde las 8:30, mientras que el domingo 23 se reservará para las finales y la entrega de premios.

El punto de mayor adrenalina se concentrará en la tarde del domingo, cuando se dé el "plato fuerte" de las finales de las categorías principales alrededor de las 16:30.

 

La competencia se desarrollará en un circuito lineal de 400 metros. Renato Buscema explicó que el sistema de puntuación será "similar a lo que es la gimnasia artística", donde tres jueces a bordo de una lancha evaluarán "la composición, la ejecución y la intensidad" de los trucos realizados.

 

Entrada libre

 

El acceso al espectáculo es con entrada libre y gratuita, lo que permitirá a las familias acercarse al Balneario Thompson. Javier Marcó invitó a la comunidad a asistir y disfrutar: “Esperamos a todo el mundo. Se van a poder acercar con el mate, con la silla, con la lona para disfrutar de la playa y también disfrutar de un escenario y de un evento deportivo de alto nivel".

La competencia no solo se centrará en lo deportivo, ya que los organizadores informaron que incluirán acciones sustentables para "evitar de que las botellas de plástico lleguen al río", buscando darle un "color verde al evento".

 

Buscema, haciendo referencia a la historia de la disciplina en la región, remarcó que "Paraná no fue ajeno a eso. Siempre fuimos pioneros en lo que es el deporte y hemos metido mucho con el desarrollo de la escuela".

Paraná recibe el Campeonato Argentino de Wakeboard en las playas del Thompson, el 21,22 y 23 /11

Wakeboard campeonato
