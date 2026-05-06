La Champions League define a su último finalista entre Bayern Múnich y PSG

La Champions League conocerá este miércoles a su segundo finalista cuando Bayern Múnich reciba al París Saint-Germain en el Allianz Arena, en el partido de vuelta de una semifinal que llega abierta después del impactante 5-4 conseguido por el conjunto francés en la ida disputada en París.

El encuentro comenzará a las 16 y definirá quién enfrentará al Arsenal en la gran final del torneo europeo, programada para el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. El duelo será televisado por ESPN y Fox Sports.

La serie quedó marcada por uno de los partidos más intensos de la actual edición de la Champions League, con nueve goles y un desarrollo cambiante que dejó al PSG con una mínima ventaja de cara a la revancha en Alemania.

Bayern apuesta a hacerse fuerte como local

El conjunto bávaro afrontará el compromiso con la obligación de ganar para avanzar a una nueva final continental. El equipo dirigido por Vincent Kompany se sostiene en un fuerte antecedente reciente en el Allianz Arena, donde apenas perdió uno de sus últimos 29 partidos por Champions League.

Además, Bayern ganó todos los encuentros que disputó como local en la actual edición del torneo y buscará alcanzar su duodécima final europea, un registro que le permitiría quedar en soledad como el segundo club con más definiciones disputadas en la historia del certamen.

Sin embargo, el conjunto alemán tendrá bajas importantes para el encuentro decisivo. Serge Gnabry quedó descartado tras sufrir una lesión muscular, mientras que Raphaël Guerreiro tampoco estará disponible por problemas físicos.

Para este compromiso, el Bayern apostaría por un equipo encabezado por Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane como principal referencia ofensiva.

Bayern vs. PSG.

PSG quiere sostener la ventaja en Alemania

Del otro lado, el PSG intentará aprovechar la diferencia conseguida en el Parque de los Príncipes para regresar a una final de la Champions League, algo que solo consiguió en dos ocasiones a lo largo de su historia.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega después de igualar ante Lorient por la Ligue 1, aunque mantiene el liderazgo del campeonato francés y mantiene intacta la ilusión de defender el título europeo.

En la ida, figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y João Neves fueron determinantes para construir la ventaja parisina en una serie que todavía permanece abierta.

Para el partido de este miércoles, el entrenador español no podrá contar con Lucas Chevalier ni Achraf Hakimi por lesión, aunque mantendrá la base ofensiva que protagonizó el primer encuentro.

Arsenal espera rival para la final

El ganador de esta llave avanzará a la final de la Champions League y se medirá ante Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid en la otra semifinal.

El conjunto inglés consiguió su clasificación después de igualar 1-1 en España y ganar 1-0 en Londres con un gol de Bukayo Saka, resultado que le permitió regresar a una definición europea.