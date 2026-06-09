Justina Aspillaga vuelve a vestir la camiseta de Talleres tras su paso por Europa: emoción y reencuentro

La paranaense Justina Aspillaga vuelve a vestir la camiseta de Talleres en un regreso muy esperado que marca un nuevo capítulo en su carrera deportiva. La jugadora de hockey formada en el club de Paraná retorna tras su experiencia en Europa y lo vive con una mezcla de emoción y motivación por aprovechar cada minuto en cancha.

“Estoy super contenta, muy motivada. De acá me voy a entrenar con el club, así que no quiero perder ni un minuto de lo que me queda. Son dos meses que quiero aprovechar a full, así que nada, muy contenta”, expresó al referirse a este regreso.

Aspillaga, surgida de las inferiores del club, remarcó a Elonce el valor emocional de volver a un lugar que considera su casa deportiva, luego de un recorrido que la llevó por distintos países y experiencias de alto nivel competitivo.

El regreso tras tres años y el vínculo con Talleres

“3 años más o menos. Les contaba que la posibilidad que tengo de jugar simplemente es en este bache que tengo de junio y julio. Cuando vuelvo para noviembre o diciembre se me imposibilita porque estoy afiliada allá en Bélgica”, explicó sobre su situación contractual y su retorno temporal.

La jugadora también repasó su paso por Europa: “Me fui lejitos, pero bueno, era algo que quería experimentar. Ahora siento que es un viaje de ida porque me cuesta descifrar qué es lo que más me gusta de toda esta experiencia”.

En ese recorrido, la adaptación cultural y lingüística fue clave. “El idioma no le sea un impedimento. Al principio genera impacto, pero estando en contacto todo el tiempo se aprende”, señaló sobre su paso por Italia y Bélgica.

Experiencia internacional y crecimiento deportivo

Sobre su llegada al seleccionado italiano, recordó: “Recién arrancaba mi camino en Europa. Creo que todo se da en el momento que se tiene que dar”. Ese paso, según explicó, fue un punto de inflexión en su carrera.

También destacó las diferencias estructurales entre Europa y Argentina: “Allá voy a clubes que tienen tres canchas de agua. Teníamos kinesiólogo particular y gimnasio. El mayor impacto es la infraestructura”.

EL ONCE DEPORTIVO - JUSTINA ASPILLAGA VUELVE A VESTIR LA CAMISETA DE TALLERES

En cuanto a su vuelta a Talleres, fue clara en lo emocional: “En Talleres puedo puede pasar cualquier cosa que las chicas saben quién soy, saben de lo que soy capaz”. El reencuentro con sus compañeras fue, según contó, profundamente significativo.

El presente, el disfrute y lo que viene

Hoy, Aspillaga elige vivir este regreso con otra perspectiva: “Hoy estoy más en ese mood de disfrutar. En otro momento hubiera analizado todo, ahora quiero divertirme”. Su vuelta a Talleres no solo representa un regreso deportivo, sino también un reencuentro con sus raíces futbolísticas y personales.