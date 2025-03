Jugadores del CEF 5 y la importancia de ser Campeones en el Nacional de Clubes: “todos lo quieren jugar”

El Centro de Educación Física Número 5 (CEF) se coronó campeón del Torneo Nacional de Clubes de Softbol, en la primera división masculina, que se llevó a cabo en Paraná, este martes.

En la final, se impuso por 7 carreras a 1 sobre Don Bosco en la definición disputada en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel.

Los jugadores Juan Cruz Zara, Nahuel Sáenz y Alejandro Alvarenga estuvieron en el programa Buenas Noches que se emite diariamente por Elonce y hablan sobre su experiencia en el torneo, destacando el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar su cuarta copa en las últimas cinco ediciones.

Juan Cruz Zara (centro), Nahuel Sáenz (izq.) y Alejandro Alvarenga (der.).

La final con Don Bosco

“Nosotros nos habíamos quedado cerquita el año pasado de ganar cuatro seguidos y estábamos con esa bronca, pero este año pudimos ganarlo de nuevo y darnos el gustito”, resaltó Juan Cruz Zara.

“Haber llegado cinco finales quiere decir que estamos pasando por un momento bárbaro como equipo e institución y espero que sigamos por ahí”, dijo.

En tanto, sobre la final y sobre el campeonato, señaló que “Don Bosco está haciendo un trabajo bárbaro y está muy competitivo el torneo. Creo que fue una ventaja enorme haber llegado directo a la final, porque descansamos todo el día y Don Bosco tuvo que jugar semifinal y eso se notó”, describió.

Juan Cruz Zara.

Importancia del torneo

Zara menciona la importancia del torneo en la comunidad y en lo deportivo. “El Nacional de Clubes en la ciudad de Paraná es el torneo que más esperamos jugar, el torneo que la gente más espera ver, cuando se llena la cancha, cuando va toda la familia y todos queremos ver esos juegos y jugarlos”, afirmó a Elonce.

Además, sostuvo que “ganar el Nacional de Clubes, es como ser el equipo número uno de la Argentina, porque el país, está pasando por un momento espectacular en el softbol, porque estamos ranqueando número uno. Y ganar ese ese campeonato no es nada fácil”, indicó.

Mejor lanzador

Por su parte, Nahuel Sáenz de 21 años, contó a Elonce que fue elegido como el mejor Lanzador. “Vengo jugando nacionales y es un orgullo llevarme semejante premio. No me lo esperaba porque no me fue tan bien en el Torneo, pero llegué bien a la final”, resumió y agregó que la clave fue que “nos conocemos hace bastante y tenemos el compromiso de ir a entrenar”, dijo.

Nahuel Sáenz.

Sobre Nahuel Sáenz, su compañero que fue premiado como el Mejor Lanzador, Zara contó que “se preparó mucho desde chiquito y se la pasaba en la cancha. Desde que tengo uso de razón se preparaba. Siempre soñó con estar en este lugar y lo está aprovechando”, dijo.

Esfuerzo conjunto

El equipo también reconoce la competitividad de otros conjuntos, como Don Bosco, y enfatiza la importancia de estos torneos a nivel nacional. Además, mencionó el sacrificio y la unión del equipo para lograr el campeonato.

Alejandro Alvarenga, de 30 años, es el más grande y hace cuatro años que está en el CEF 5. Sobre el logro obtenido, el joven sostuvo que “todos nos esforzamos hasta para arreglar la cancha con la lluvia y fuimos a ayudar en los días previos. Todos trabajamos juntos”, remarcó y agregó que “es el torneo más importante y todos queremos jugar, no importa la hora. Es el torneo más importante”, sostuvo.

Alejandro Alvarenga.

La Selección

Juan Cruz Zara, está en la Selección Argentina y contó que “pasó este torneo y ahora, ya enseguida haciendo el click para prepararnos para la Selección”, dijo y agregó que “este torneo, muchos jugadores lo utilizan de vidriera para llegar a la Selección”.

Finalmente, manifestaron que es un orgullo de ganar cuatro títulos en cinco ediciones y el equipo planea celebrar su victoria, compartiendo un asado.