Inter Miami logró el título de la MLS con un gol de Rodrigo de Paul y asistencia de Messi

Con una brillante actuación de Messi, las Garzas se coronaron campeonas de la Major League Soccer por primera vez en su historia tras vencer 3-1 al Vancouver.
Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) por primera vez en su historia, tras derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final disputada en el Chase Stadium de Florida. Las Garzas lograron el título gracias a una destacada actuación de Lionel Messi, quien brindó dos asistencias que fueron decisivas para los goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. En el primer tiempo, el gol en contra de Édier Ocampo abrió el marcador a favor del equipo de Miami, mientras que Ali Ahmed había logrado el empate transitorio para los canadienses.
El triunfo en la final de la MLS se suma a la impresionante carrera de Messi, quien ya había cosechado otros tres títulos con la franquicia: la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este (este último no oficial).
Con este nuevo título, el rosarino alcanzó los 47 trofeos a lo largo de su carrera. Acompañado por su compatriota Javier Mascherano, quien alcanzó su primer trofeo como entrenador, el conjunto de Inter Miami demostró ser el equipo más sólido en la definición, a pesar de haber sufrido algunos momentos de tensión, como cuando la pelota rebotó tres veces en los palos.
Un plantel argentino y la influencia de Mascherano
El plantel de Inter Miami estuvo lleno de jugadores argentinos que fueron clave para conseguir este logro histórico. Además de Messi, los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul, y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti tuvieron un rol fundamental en la conquista. La victoria de las Garzas también significó el primer título oficial de Javier Mascherano como entrenador, consolidando a la franquicia de Miami como un club de élite dentro de la MLS. (Con información de Infobae)