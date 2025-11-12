Dos personas ingresaron a la fábrica de Alpine y hay sospechas de espionaje

Alpine atraviesa un cierre de temporada complejo por el bajo rendimiento de sus monoplazas, conducidos por Pierre Gasly y Franco Colapinto. Tras varias explicaciones sobre su enfoque en el reglamento de 2026, la escudería volvió a ser noticia por una violación a la seguridad en su fábrica de Viry-Châtillon, en Francia, que encendió las alarmas por la posible filtración de información sensible.

El diario francés Le Parisien informó que dos personas ingresaron a las instalaciones del equipo alrededor de las 22 del lunes pasado, horas después de que Gasly sumara un punto en el Gran Premio de Brasil. En el artículo, firmado por Candice Doussot, Flavien Gagnepain, Victor Cousin, Nolwenn Cosson y Pascale De Souza, se detalla que los primeros hallazgos “indican que los individuos no se robaron nada”. Esta circunstancia incrementó las dudas sobre el motivo del ingreso y derivó en la apertura de una investigación que evalúa la hipótesis de un posible “espionaje industrial”.

Según una fuente policial citada por el medio, los intrusos habrían entrado “por uno de los laterales y rompieron una ventana en la entrada de la fábrica para ingresar al vestíbulo del edificio”. Luego, abandonaron la planta baja y subieron al primer piso, donde se encuentran las oficinas de la dirección. “Es evidente que los intrusos registraron y revisaron el lugar”, señaló la fuente.

La fiscalía de Evry confirmó el inicio de una investigación, que fue remitida a la división de delincuencia territorial (DCT). Hasta el momento, no se registraron detenciones. Las estimaciones iniciales indican que la intrusión duró apenas unos minutos: “Quizás cinco minutos”, dijeron a Le Parisien.

Una voz cercana a la escudería descartó la existencia de daños o robos. “No se ha robado nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”, expresó. En la misma línea, una fuente vinculada al caso aseguró: “No ha habido ningún robo”.

La intervención policial no constató daños materiales y, pese al allanamiento, confirmaron que “no se sustrajo ningún objeto, documento o material”. La policía técnica y científica trabaja en la recolección de pruebas para identificar el objetivo real de los intrusos. Alpine, por su parte, evitó emitir declaraciones públicas o comunicados oficiales.

Actualmente, la escudería —que tiene como figura dirigencial a Flavio Briatore— ocupa el último lugar en el campeonato de constructores con 22 puntos, todos obtenidos por Gasly. El piloto francés cortó una racha de siete carreras sin sumar gracias a los dos puntos obtenidos en la Sprint y al décimo puesto en la competencia principal de Interlagos.

Restan tres fechas para el cierre del campeonato: Las Vegas (23 de noviembre), Qatar (29 y 30) y Abu Dhabi (7 de diciembre). El objetivo inmediato del equipo es descontar distancia frente a Sauber, Haas y Aston Martin, aunque el foco está puesto en la próxima temporada.

Franco Colapinto, quien continuará con el equipo en 2026, se mostró optimista respecto a las mejoras del monoplaza y el cambio de motores. “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”, declaró el piloto argentino tras su ratificación.

En el paddock se especula que Alpine contará con un monoplaza competitivo el año próximo, gracias al mayor tiempo de desarrollo en túnel de viento y a los cambios técnicos que prepara la marca. Precisamente, estas expectativas alimentaron las sospechas sobre un posible acto de espionaje.