Inauguraron la cancha de parquet del Parque Berduc durante las finales del futsal paranaense

REDACCIÓN ELONCE
El futsal de Paraná vivió una jornada histórica con la inauguración del estadio renovado del Parque Berduc, en el marco de las finales anuales de la Asociación Paranaense. La presidenta Débora Ramírez destacó a Elonce el impacto para la disciplina y la comunidad deportiva.
El futsal de Paraná concretó este domingo una jornada considerada histórica por la Asociación Paranaense de Futsal (APFS). Además de disputarse las definiciones anuales de cada categoría, se realizó la inauguración oficial del nuevo espacio deportivo del Parque Berduc, recientemente renovado.
La presidenta de la APFS, Débora Ramírez, confirmó a Elonce que el acuerdo para utilizar el estadio fue posible gracias las gestiones con la subsecretaría provincial de Deportes y la dirección y la cooperadora del Parque Berduc. “Pasaron más de 1.500 personas por el estadio cuya obra había finalizado hacía diez días gracias a la cual quedó totalmente renovado con un parquet deportivo soñado y todas las instalaciones de primer nivel”.
Ramírez remarcó que la disciplina necesitaba un espacio de estas características. “El futsal paranaense se debía un lugar como este”, indicó, y recordó que la Asociación cuenta con “más de 1.500 socios y más de 100 equipos”, por lo que disponer de un estadio cubierto permite “albergar eventos deportivos de gran calidad” para la ciudad.
El impacto de un estadio cubierto
Respecto de las condiciones climáticas adversas que afectaron a otras disciplinas durante el fin de semana, la titular de la APFS valoró la importancia del nuevo espacio. “Tener ese estadio cubierto con esa calidad de piso y la posibilidad de albergar espectadores es espectacular para la disciplina”, señaló. Hasta ahora, la sede principal era el complejo Toma Vieja, un espacio sin techo. “Tener un lugar alternativo no solamente para nuestra disciplina, sino para cualquier torneo nacional, es maravilloso”, sostuvo.
Los campeones y el crecimiento del futsal
En relación con los resultados deportivos, Ramírez informó que en la rama femenina Elite se consagró campeón Neuquén. Los campeones anuales fueron Camioneros, que vencieron en la final a Neuquén. La referente de la APFS destacó que los campeonatos habilitan plazas para competencias nacionales. “Este año vamos a tener dos plazas porque aumentamos la capacidad de selecciones”, indicó.
También destacó el clima familiar que caracteriza al futsal local. “Los jugadores están sumamente preparados para este tipo de competencia sin quejas. La tribuna no le grita nada al árbitro. Es muy lindo poder ir a verlo y disfrutar con la familia”, expresó. Finalmente, invitó a la ciudadanía a las dos finales restantes, que se disputarán el domingo, desde las 18, en complejo Toma Vieja: la anual C20 y la anual femenina.