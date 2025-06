Historia de Christian Gray, el “profesor” del Auckland City y autor del gol del empate ante Boca

El autor del gol de Auckland City ante Boca en el Mundial de Clubes, Christian Gray no solo es un defensor central que defiende los colores del club neozelandés, sino también un futbolista que se ejerce como docente.

Nacido el 29 de noviembre de 1996 en Gisborne, Nueva Zelanda, el jugador de 1,87 metros, aunque actualmente se desempeña como zaguero en Auckland City, también da clases como profesor en una escuela.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿

Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR