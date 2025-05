GP de Mónaco: Colapinto será investigado por incumplir bandera roja

El piloto argentino Franco Colapinto será investigado por incumplimiento de bandera roja, por lo que podría recibir una fuerte sanción en este Gran Premio de Mónaco, donde las cosas no le están saliendo para nada bien.

La investigación que llevará a cabo la FIA se debe a que, durante la bandera roja que se vio en el final de las prácticas libres 3, el piloto argentino de Alpine habría adelantado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), algo que no está permitido en momentos así.

En las prácticas libres 3 se vio la bandera roja a falta de menos de un minuto para el final de la sanción debido a un choque del británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Este viernes se dio una situación parecida con el británico Oliver Bearman (Haas), que hizo algo similar y recibió una penalización de 10 posiciones en la parrilla de largada, por lo que el panorama no es nada bueno para el pilarense.

Es ridículo que se investigue algo así, Sainz no ve la bandera roja hasta que no pasa a colapinto. No puedes meter 10 posiciones en Mónaco por esta mierda https://t.co/BRK9cdR6a5