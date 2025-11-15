Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional

Tras una jornada llena de suspenso, Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional para la temporada 2026. El Tomba no pudo evitar su caída tras 17 años en Primera, mientras que el Verdinegro perdió la categoría en una electrizante final ante Aldosivi.
La última fecha del Torneo Clausura 2025 dejó una noticia amarga para dos históricos del fútbol argentino: Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional. Tras una jornada cargada de emociones, el equipo mendocino y el conjunto de San Juan se convirtieron en los dos descendidos, confirmando que jugarán en la segunda categoría a partir de la temporada 2026.
En Mendoza, Godoy Cruz no pudo hacer frente a Deportivo Riestra y empató 1-1 en el Estadio Feliciano Gambarte. Si bien el Tomba mostró una mejoría durante algunos pasajes del partido, el empate no le alcanzó para mantenerse en la máxima categoría. Con 29 puntos en la tabla anual, el equipo mendocino fue el segundo peor de la clasificación general, lo que le significó el descenso tras 17 temporadas ininterrumpidas en la Primera División. Por otro lado, San Martín de San Juan tuvo que afrontar una "final por la permanencia" en Mar del Plata, donde cayó ante Aldosivi por 4-2 en un partido lleno de suspenso.
Suspenso y drama en Mar del Plata
El encuentro entre Aldosivi y San Martín de San Juan en Mar del Plata fue una verdadera final para la permanencia. San Martín comenzó adelante en el marcador gracias a un gol polémico de Santiago Barrera, que fue validado tras la intervención del VAR. Sin embargo, Aldosivi reaccionó rápidamente y empató a través de Santiago Moya, quien apareció en el área para anotar el 1-1.
El partido se convirtió en un verdadero ida y vuelta, con el "Tiburón" aprovechando los errores defensivos de los sanjuaninos para adelantarse en el marcador con goles de Franco Rami y Justo Giani. A pesar de que Tomás Fernández logró el empate momentáneo para San Martín desde el punto penal, Aldosivi aprovechó un grave error defensivo para poner el 3-2 y sentenciar el encuentro. En el minuto 98, Ayrton Preciado marcó el cuarto gol de Aldosivi, asegurando la permanencia del equipo marplatense y confirmando el descenso del Verdinegro.
La caída de dos históricos y las promesas del futuro
La situación de Godoy Cruz fue aún más compleja. Tras una destacada participación internacional en la Copa Sudamericana, donde terminó primero en su grupo y llegó a los octavos de final, el equipo mendocino no pudo sostener su nivel en el plano local. La rotación constante de entrenadores, con cuatro técnicos en solo 11 meses, y la irregularidad en su rendimiento lo llevaron a ser el segundo peor equipo de la Tabla Anual, lo que derivó en su descenso. A pesar de la presencia de figuras como Santino Andino, quien se destacó en el Mundial Sub 20 con la selección argentina, el equipo de Cuyo no logró encontrar la regularidad necesaria para evitar la caída.
Por otro lado, San Martín de San Juan, que llegó a Primera División por la vía del Reducido, nunca pudo adaptarse completamente a la exigencia de la máxima categoría. El equipo que en su momento mostró destellos de buen fútbol, con jugadores como Tomás Fernández y Santiago Barrera, no pudo sostener el rendimiento a lo largo de toda la temporada y terminó siendo el último en la tabla de promedios. A pesar de sus esfuerzos en el Torneo Clausura, donde llegó a la última jornada con chances de permanecer, no logró evitar el descenso. (Con información de Infobae)