Futsal: estudiante de universidad entrerriana representará a Argentina en Lima

REDACCIÓN ELONCE
El futsal universitario argentino suma un nuevo representante: un estudiante de la UNER fue seleccionado para competir en Lima y busca apoyo para cumplir su sueño internacional.
El futsal universitario argentino tendrá presencia entrerriana en una de las competencias más importantes del continente. Juan Pablo Bello, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), fue seleccionado para integrar el equipo nacional que competirá en los Juegos Panamericanos Universitarios en Lima, Perú. El joven deportista atraviesa un momento clave en su carrera, combinando estudio, entrenamiento y esfuerzo personal para llegar a la cita internacional.
“La propuesta surge de la Federación del Deporte Universitario Argentino, que sería el ente que regula todo el deporte a nivel nacional, siempre en el ámbito universitario”, explicó Bello durante la entrevista. El evento, que reúne a atletas de todo el continente, es considerado una instancia de alto nivel: “Es un evento multideportivo, se puede comparar como un Juego Olímpico a nivel universitario”.
El camino hacia la selección no fue sencillo. El jugador debió atravesar distintas instancias de evaluación en Buenos Aires hasta lograr un lugar en el plantel. “Fui a una primer prueba en febrero, me fue bien, fui a una segunda prueba en marzo y a principio de abril el DT me confirmó”, relató. Desde entonces, viaja regularmente para entrenar, lo que implica un desafío logístico y económico constante.
Un sueño que cruza fronteras
La participación en Lima marcará un antes y un después en su carrera deportiva. Será su primera experiencia internacional, luego de haber competido únicamente en torneos nacionales. “Nunca va a ser la primer vez”, dijo entre risas, aunque luego aclaró el salto de nivel que implica esta oportunidad.
Bello no solo representará al país, sino también a la UNER, siendo el único jugador de esa casa de estudios convocado. “Para mí es un orgullo representar a mi universidad y al país. Obviamente creo que es lo que todo deportista sueña en algún momento”, expresó con entusiasmo.
Su historia personal también refleja el impacto del deporte universitario. Oriundo de Corrientes, llegó a Paraná para estudiar y allí descubrió el futsal. “Conocí futsal en la facultad, soy netamente jugador de futsal universitario porque lo conocí en la facultad”, contó. Además, destacó el rol social del deporte: “Lo tomamos como un espacio de contención, hay muchos otros casos de chicos y chicas que también vinieron del interior y en el deporte encuentran ese lugar de contención y de amistad”.
El desafío económico y el apoyo necesario
A pesar del logro deportivo, el equipo enfrenta una dificultad importante: la falta de financiamiento. Los jugadores deben cubrir todos los gastos asociados al viaje. “No contamos con financiamiento para este torneo, así que necesitamos el apoyo de toda la comunidad”, señaló Bello.
La competencia se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto, aunque el futsal comenzará el 25, lo que implica días previos de preparación en Lima.
El esfuerzo no es individual, sino colectivo. “La gran mayoría también trabajamos. Así que es un triple esfuerzo el que hacemos para poder cumplir nuestro sueño”, subrayó. Con dedicación, sacrificio y el respaldo de su entorno, el estudiante entrerriano se prepara para representar al país en el escenario internacional, llevando consigo no solo talento deportivo, sino también una historia de perseverancia.