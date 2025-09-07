 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Colapinto completó el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia y quedó 17°

El piloto argentino largó en el puesto 17 en el Gran Premio de Monza y completó una nueva carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial en la misma posición.

7 de Septiembre de 2025
Colapinto disputa el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) largó en el puesto 17 de la grilla y ya está girando en la carrera del Gran Premio de Italia, en Monza, de la Fórmula 1.

El experimentado piloto alemán Nico Hülkenberg sufrió un desperfecto en la vuelta de calentamiento y abandonó la carrera antes de la largada.

 

Max Verstappen hizo una arriesgada maniobra y tuvo que cederle el primer lugar a Lando Norris, pero los sobrepasó en la cuarta vuelta y es el líder del GP de Italia.

El australiano Oscar Piastri rebasó al monegasco Charles Leclerc con una arriesgada movida en una curva, pero el de Ferrari lo dejó pasar.

 

El argentino Franco Colapinto subió al 13° puesto pero aún no ingresó a los boxes.

Franco Colapinto Fórmula 1 Automovilismo
