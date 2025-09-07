Colapinto completó el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia y quedó 17°

El argentino Franco Colapinto (Alpine) largó en el puesto 17 de la grilla y ya está girando en la carrera del Gran Premio de Italia, en Monza, de la Fórmula 1.
¡PASÓ DE TODO EN ESE INICIO! Así de picante fue la largada del #ItalianGP, que cuenta momentáneamente a Lando Norris como líder.
El experimentado piloto alemán Nico Hülkenberg sufrió un desperfecto en la vuelta de calentamiento y abandonó la carrera antes de la largada.
Max Verstappen hizo una arriesgada maniobra y tuvo que cederle el primer lugar a Lando Norris, pero los sobrepasó en la cuarta vuelta y es el líder del GP de Italia.
HADJAR NO PUDO CON FRANCO El piloto de Racing Bulls intentó pasar a Colapinto en las primeras vueltas del #ItalianGP.
El australiano Oscar Piastri rebasó al monegasco Charles Leclerc con una arriesgada movida en una curva, pero el de Ferrari lo dejó pasar.
El argentino Franco Colapinto subió al 13° puesto pero aún no ingresó a los boxes.
YA HAY UN DESGASTE ¿Los neumáticos del Alpine de Colapinto ya piden cambio?