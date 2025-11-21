 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fórmula 1: Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

El argentino avanzó cuatro posiciones respecto a la FP1 y completó una práctica marcada por interrupciones debido a problemas en la pista. La sesión recordó al incidente del 2023 y modificó el trabajo de todos los equipos.

21 de Noviembre de 2025
Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: Reuters

Franco Colapinto completó una nueva jornada de actividad en el Gran Premio de Las Vegas con una mejora significativa entre las dos primeras prácticas. Tras haber finalizado último en la FP1, el piloto argentino avanzó cuatro puestos y cerró la FP2 en el 16° lugar, en una sesión que se interrumpió de forma abrupta por fallas estructurales en la pista.

Mejora tras un inicio complicado

El jueves por la noche, el retorno de Colapinto al circuito estadounidense comenzó con dificultades. En la FP1, el argentino finalizó 20° después de sumar 46 vueltas al trazado de 6,201 kilómetros, compuesto por 17 curvas y una recta principal de 1,9 km.

 

Charles Leclerc fue el más rápido en la tanda inicial, que sirvió como primer ensayo para los equipos en un circuito exigente y con condiciones nocturnas particulares.

En la FP2, Colapinto mostró una mejor adaptación y elevó su rendimiento. Con vueltas más consistentes y un auto mejor equilibrado, logró posicionarse en el 16° lugar, avanzando cuatro posiciones respecto al arranque del día.

Franco Colapinto
Franco Colapinto

Interrupciones y un recuerdo del 2023

La segunda práctica estuvo marcada por dos neutralizaciones durante su segunda mitad. Según se informó, una alcantarilla se movió por debajo del asfalto, generando una situación similar —aunque menos grave— a la registrada en 2023, cuando Carlos Sainz dañó el piso de su Ferrari por una tapa suelta.

 

En esta oportunidad, el desplazamiento obligó a detener la actividad para realizar inspecciones de seguridad. Como consecuencia, se perdieron 21 de los 60 minutos programados, lo que limitó los trabajos de puesta a punto. Lando Norris terminó como el más veloz de la FP2, liderando una sesión afectada por la falta de continuidad.

 

Objetivo: revancha en Las Vegas

Colapinto llega a esta competencia con una deuda pendiente en este circuito. En la edición anterior, una clasificación sólida lo llevó a la Q2, aunque un exceso de riesgo terminó en un accidente y lo obligó a largar desde boxes. Aun así, consiguió remontar hasta la 15° posición, dejando buenas sensaciones.

 

En esta nueva presentación, el argentino buscará redimirse y completar un fin de semana competitivo, aprovechando esta primera mejora en las prácticas.

 

Cómo sigue la actividad en el Gran Premio de Las Vegas

El cronograma continuará este viernes con la tercera práctica programada para las 21.30. Luego, en la madrugada del sábado 22 a la 1, se disputará la clasificación.

La carrera principal se llevará a cabo el domingo 23, también a la 1, en lo que será la antepenúltima fecha del campeonato. La cobertura completa podrá verse por Fox Sports, Disney+ Premium y Olé. (Fuente: NA y Olé)

Temas:

Argentino campeonato Franco Colapinto
Últimas noticias

Noticias destacadas

