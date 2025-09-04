Formación confirmada de Argentina ante Venezuela: con Messi y el debut de Mastantuono

La formación confirmada de Argentina para el duelo ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas ya está definida por el entrenador Lionel Scaloni. En un encuentro cargado de emoción por tratarse del último partido de Lionel Messi en el país por Eliminatorias, el técnico apostará por una base sólida de habituales titulares, con una sola variante obligada y una gran novedad en el mediocampo.

Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero titular, sin discusión. En la defensa, la línea de cuatro estará compuesta por Nahuel Molina como lateral derecho, Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi como zagueros centrales, y una duda resuelta sobre el lateral izquierdo: Nicolás González será quien reemplace a Nicolás Tagliafico, que no se encuentra al ciento por ciento físicamente. Marcos Acuña esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

Otamendi, quien había trabajado de manera diferenciada durante la semana, se encuentra en condiciones óptimas y formará dupla central con Romero. La decisión del cuerpo técnico fue mantener la estructura defensiva que mejor funcionó en el ciclo.

Un mediocampo con experiencia y juventud

En la mitad de la cancha también está definida la formación confirmada de Argentina. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul ocuparán los roles centrales, asegurando equilibrio, presión y buen manejo del balón. La gran sorpresa es el ingreso desde el inicio de Franco Mastantuono, quien tendrá su primera oportunidad como titular en la Selección Mayor, reemplazando al suspendido Enzo Fernández.

Mastantuono, una de las promesas más destacadas del fútbol argentino, se ganó su lugar luego de una semana de entrenamientos intensos y por encima de otras opciones como Nico Paz. Su inclusión representa una apuesta al talento joven sin perder solidez táctica.

Con este mediocampo, Scaloni busca mantener el orden habitual del equipo pero también sumar frescura en los últimos metros, aprovechando la capacidad ofensiva y la visión del juvenil.

Tridente ofensivo con el capitán como bandera

Thiago Almada. Foto: Instagram oficial de Argentina.

La delantera estará liderada por Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en territorio argentino por Eliminatorias. A su lado estarán Julián Álvarez y Thiago Almada, completando un tridente que combina movilidad, creatividad y capacidad de gol.

Scaloni eligió no rotar y mantener el bloque ofensivo titular, confiando en que la conexión entre Messi y sus acompañantes pueda marcar la diferencia desde el inicio. Julián Álvarez será el encargado de moverse como falso nueve, mientras que Almada tendrá libertad para desequilibrar por los costados y aparecer como lanzador.

El 11 de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. (Con información de TyC Sports)