La FIFA anunció los precios de las entradas para el Mundial 2026 y cómo comprarlas

Se viene la Copa del Mundo 2026 de los Estados Unidos y millones de fanáticos están expectantes. La FIFA anunció los precios de las entradas, cómo comprarlas y cuántas podrá adquirir cada hincha por partido.

4 de Septiembre de 2025
Argentina defiende título.
Argentina defiende título. Foto: (Archivo).

Es oficial. La FIFA dio a conocer los precios de las entradas para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Será un torneo más grande: con más equipos, más partidos y una duración extendida. Y la Selección Argentina defenderá el título logrado en Qatar. La venta de boletos tendrá cupos limitados, aunque se extenderá hasta julio de 2026. Todos los detalles.

Los precios

 

Los boletos para la fase de grupos arrancarán en 60 dólares, mientras que ver la gran final en vivo podrá llegar hasta los 6.730 dólares. Cada hincha podrá registrarse para un máximo de diez partidos y comprar hasta cuatro entradas por encuentro.

 

La venta no tendrá tarifa fija: se aplicará un "precio dinámico", como en el Mundial de Clubes en EE.UU., por lo que los precios podrán subir o bajar según la demanda, incluso durante la preventa exclusiva para titulares de tarjetas Visa, que se realizará entre el 10 y el 19 de septiembre.

 

La venta abierta al público se extenderá hasta julio de 2026, dando a los fanáticos tiempo para organizar su viaje al torneo más esperado del fútbol.

 

El horario de la primera fase de venta de entradas

 

La primera fase de venta será únicamente para titulares de tarjeta Visa, mayores de 18 años. El período de registro para el sorteo comenzará el mencionado miércoles 10 de septiembre a las 11 AM ET (9 AM de CDMX y 12 PM de Argentina). Además, el mismo cerrará nueve días después, el viernes 19, a las 11 AM ET (9 AM de CDMX y 12 PM de Argentina).

 

Es importante destacar que, para participar, además, los usuarios ya deberán haberse registrado y manifestado su interés en FIFA ID.

Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores serán informados a su correo electrónico, no antes del 29 de septiembre. Recién ahí, podrán adquirir sus boletos.

 

¿Cuándo son las próximas fases de venta?

 

Quedarse afuera de la primera etapa de septiembre no significa perderse la oportunidad de comprar boletos. La FIFA se encargó de crear diversas fases. A continuación, el calendario de venta de entradas:

 

Fase 2: del 27 al 31 de octubre (los ganadores recibirán un correo entre mediados de noviembre y principios de diciembre).

 

Fase 3: post sorteo de la fase de grupos del Mundial, prevista para el 5 de diciembre (los aficionados ya podrán elegir partidos en específico, siempre y cuando hayan salido seleccionados aleatoriamente como en las anteriores fases). Una vez que el torneo esté por comenzar, la FIFA habilitará el acceso a las entradas restantes disponibles, por orden de llegada. (Fuente: Clarín)

FIFA Estados Unidos Mundial 2026 Venta entradas
