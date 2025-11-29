Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en Perú y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Con un gol de Danilo, Flamengo se consagró tetracampeón de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer club brasileño en lograr este título.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia tras vencer 1-0 a Palmeiras en una final disputada en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Con este triunfo, el conjunto carioca se convirtió en el primer club brasileño en lograr este título en cuatro ocasiones, sumando sus conquistas de 1981, 2019, 2022 y 2025.
El gol de la victoria llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Danilo aprovechó un centro preciso para cabecear al gol y dejar sin respuesta al arquero de Palmeiras. Aunque el Verdao tuvo algunas aproximaciones, la defensa de Flamengo se mostró sólida y el arquero rubro-negro también tuvo intervenciones clave. El encuentro, que fue muy equilibrado y disputado, tuvo pocas situaciones claras de gol, pero el cabezazo de Danilo resultó ser suficiente para que las Garzas alzaran la copa en Perú.
Un partido cerrado y una polémica sin sanción
La final fue muy cerrada, con ambos equipos luchando intensamente en cada rincón del campo. A pesar de las pocas llegadas de gol, el partido estuvo marcado por una polémica en el primer tiempo. El chileno Erick Pulgar de Palmeiras cometió una fuerte plancha sobre Bruno Fuchs de Flamengo cuando el juego ya estaba detenido, lo que provocó el reclamo vehemente de los jugadores rubro-negros pidiendo la expulsión de Pulgar. Sin embargo, el árbitro argentino Darío Herrera no sancionó la acción y el partido continuó sin modificaciones.
El encuentro también tuvo su cuota de emoción sobre el final, cuando Palmeiras estuvo a punto de empatar. En una jugada crítica, el delantero Verdão remató al arco y el portero de Flamengo, con una gran atajada, evitó el gol que podría haber forzado el alargue. Finalmente, el resultado se mantuvo 1-0 a favor del Fla, consagrando su cuarta estrella en la Libertadores.
Flamengo hace historia y Brasil sigue dominando la Copa Libertadores
Con esta victoria, Flamengo se unió a un grupo selecto de clubes que han ganado la Copa Libertadores en cuatro ocasiones, igualando a River Plate y Estudiantes de La Plata. De esta manera, el conjunto carioca se convirtió en el primer club brasileño en lograr este título en cuatro ediciones diferentes, un hito significativo en la historia del torneo.
Además, este triunfo forma parte de una racha histórica para el fútbol brasileño, que ha dominado la Libertadores en los últimos años. Con Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo entre los campeones, Brasil ha logrado un total de 25 títulos, igualando a Argentina en la cantidad de trofeos de este certamen. La hegemonía de los equipos brasileños en la Libertadores es imponente, con siete títulos consecutivos desde 2019, un récord sin precedentes en la historia de la competencia. (Con información de Infobae)