Gimnasia goleó en Concepción y tomó aire en la lucha por la permanencia

El Lobo uruguayense venció 3-0 a Sportivo Las Parejas en su mejor actuación de la Reválida. Con este triunfo llegó a 8 puntos y obliga a Ben Hur a ganar para no complicarse en la tabla del descenso.

31 de Agosto de 2025
Este sábado por la tarde hubo acción en el estadio Manuel y Ramón Núñez. Allí, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibió a Sportivo AC de Las Parejas en el duelo de Lobos por la séptima fecha de la Zona B en la Fase Reválida del Torneo Federal A. El árbitro del juego fue Cristian Rubiano.

 

El conjunto uruguayense jugó su mejor partido en esta instancia del torneo y se impuso por 3-0. Triunfo más que necesario para el elenco entrerriano, que en esta etapa del torneo apenas contaba con una victoria (en la fecha anterior como local, ante Bartolomé Mitre de Posadas por 1-0).

 

El primer gol llegó con un desborde de Lautaro Altamirano por derecha que terminó con un preciso centro para la llegada de Jonathan Benítez. El defensor cabeceó abajo por el costado izquierdo del ataque y venció a Emilio Rébora para el 1-0 parcial. Iban cinco minutos de juego.

Gol de penal y fortuna en el cierre

Agustín García fue el autor del segundo tanto del juego al encargarse de un penal a los 33 minutos de la etapa inicial. El remate del villaguayense fue al medio, mientras que Rébora se arrojó hacia la izquierda, de manera que llegó el 2-0.

 

El tercer gol llegó a los 33 del complemento. Un centro de Damián Baltoré desde la izquierda se desvió en la barrera y se fue cerrando hasta dar en el poste izquierdo del arco de Rébora. Mala suerte para la defensa del visitante, que el balón rebotó en el poste y luego en uno de sus defensores para acabar convirtiéndose en el 3-0 definitivo.

 

En este partido, Ángel Gómez dispuso como titulares a Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Nicolás Germanier; Micael Bogado y Agustín García.

 

Lo que viene en la Reválida

Con la victoria, el Mens Sana llegó a los ocho puntos, con los que se ubica en la séptima ubicación de su grupo y, más importante aún, obliga a Ben Hur de Rafaela a ganar su próximo encuentro para seguirle pisada en la lucha por no descender.

 

El conjunto rafaelino enfrentará a Sol de América este domingo desde las 17.30 en un partido al que el Lobo deberá echarle un ojo.

 

En la próxima fecha, Gimnasia será local de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en una nueva final que deberá ganar si pretende evitar el descenso.

Federal A Gimnasia
