“Estamos de vuelta”, los posteos de Franco Colapinto tras confirmarse su regreso a la F1

Finalmente este miércoles se confirmó el regreso del piloto argentino, Franco Colapinto a la Fórmula 1.

La noticia que tanto esperaron los fanáticos argentinos llegó con el anuncio oficial del equipo de Alpine: Franco Colapinto se convirtió en piloto titular y debutará en el Gran Premio de la Emilia Romaña, que se llevará a cabo el 18 de mayo en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, un circuito que el bonaerense de 21 años conoce muy bien, y en el que ganó en dos oportunidades en las categorías promocionales.

Apenas confirmada la noticia, el mismo Franco Colapinto empezó a subir una serie de mensajes en las redes sociales y el primero fue un "buen día", con el número 43 proyectado en el cielo.

Y después publicó: "se hizo larga la espera! FELIZ! estamos de vuelta" junto a varios emoji y la palabra F-1.

En la web de la Fórmula 1 también aparecieron opiniones de Colapinto: “Antes que nada, quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras”, dijo Colapinto.

"Trabajaré duro con el equipo para prepararme para la próxima carrera en Imola y el próximo triplete, que sin duda será intenso y un gran reto para todos”, señaló.

"Me he mantenido en forma y estoy lo más preparado posible con el programa de pruebas de apoyo en carrera del equipo, así como en el simulador de Enstone. Haré todo lo posible para ponerme al día rápidamente y darlo todo para conseguir los mejores resultados posibles junto a Pierre", cerró Colapinto.

Mientras que también se manifestó el que llevó a Colapinto a Alpine, Flavio Briatore: "Después de revisar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre para las próximas cinco carreras".

"Con una parrilla tan igualada este año y un coche competitivo, que el equipo ha mejorado drásticamente en los últimos 12 meses, vemos la necesidad de rotar nuestra alineación. Sabemos también que la temporada 2026 será importante para el equipo, y realizar una evaluación completa y justa de los pilotos esta temporada es lo correcto para maximizar nuestras ambiciones el próximo año".

Briatore además expresó: "Seguimos apoyando a Jack en el equipo, ya que se ha comportado de forma muy profesional como piloto en lo que va de la temporada. Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y, tras este periodo, evaluaremos nuestras opciones".

La escudería Alpine a la vez refirió: "Un verdadero profesional en todo momento. Gracias por tu arduo trabajo y dedicación en el coche, Jack. Seguirás siendo una parte integral de nuestro equipo como piloto de reserva".

Y la Fórmula 1 publicó declaraciones del australiano: "Estoy muy orgulloso de haber cumplido mi sueño de toda la vida: ser piloto profesional de Fórmula 1, y estaré eternamente agradecido al equipo por ayudarme a lograrlo. Obviamente, este último capítulo es difícil de afrontar, ya que, como piloto profesional, naturalmente quiero competir".

"Dicho esto, agradezco la confianza y el compromiso del equipo. Tenemos objetivos a largo plazo que alcanzar como equipo y seguiré esforzándome al máximo en todo lo posible para contribuir a su consecución. Por ahora, mantendré la concentración, seguiré trabajando duro, seguiré con interés las próximas cinco carreras y seguiré persiguiendo mis objetivos personales", cerró.

Colapinto is back on the grid in new colours...

Vamos, Franco! 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/V5kkxQa5EV