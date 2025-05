Es oficial: Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, debutará en Imola con Alpine

Alpine confirmó que el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romaña y formará parte del equipo en las siguientes cinco carreras. Ocupará el lugar del australiano Jack Doohan.

Este reemplazo se dio en medio de un conflicto entre los directores de la escudería francesa, en donde Flavio Briatore siempre se mostró a favor de que el pilarense sea quien ocupe el puesto para acompañar a Pierre Gasly.

Por otro lado, Oliver Oakes defendía y acompañaba a Doohan como la persona correcta para correr en Alpine, pero tras los malos resultados en el Gran Premio de Miami -donde no pudo completar la carrera tras chocar en la primera vuelta con el neozelandés Liam Lawson y debió abandonar por una pinchadura en uno de sus neumáticos-, el británico decidió renunciar el pasado martes, según confirmó la propia escudería.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B