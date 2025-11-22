Enzo Fernández anotó en el triunfo del Chelsea y selló un valioso 2-0 ante Burnley

Enzo Fernández convirtió el segundo gol del Chelsea en la victoria por 2-0 frente al Burnley, un resultado que dejó al equipo de Enzo Maresca como escolta de la Premier League.
Enzo Fernández fue protagonista en la victoria del Chelsea por 2-0 ante Burnley en el estadio Turf Moor, por la fecha 12 de la Premier League. El argentino convirtió el segundo gol del encuentro, que consolidó al conjunto londinense en el segundo lugar del campeonato con 23 puntos, según informó la agencia Noticias Argentinas. El equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca continúa mostrando una identidad sólida y eficaz, que le permitió escalar posiciones en la competencia.
Los “Azules” dominaron el juego desde el inicio, superando a un Burnley que no logró sostener su estructura defensiva pese a su esfuerzo colectivo. La intensidad ofensiva del Chelsea generó múltiples situaciones de riesgo y empujó al rival hacia su propio campo, dejando en evidencia la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.
Con esta derrota, Burnley cayó nuevamente a la zona de descenso, complicando su objetivo de permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés. Mientras tanto, Chelsea reafirmó su buen momento futbolístico y su capacidad para mantener regularidad en los resultados.
Un primer tiempo contundente y un cierre perfecto del argentino
A los 37 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador: Pedro Neto conectó un cabezazo dentro del área chica que dejó sin reacción al arquero eslovaco Martin Dúbravka. Ese primer gol descolocó al Burnley, que hasta entonces había logrado sostenerse agrupado en defensa, aunque sin generar peligro en el arco rival.
El Chelsea mantuvo su protagonismo territorial y su agresividad ofensiva, apoyándose en la precisión de sus volantes y la movilidad de sus atacantes. El equipo de Maresca continuó imponiendo su ritmo, obligando al Burnley a replegarse y ceder espacios entre líneas.
En el complemento, la visita regresó con la misma intensidad. Las transiciones rápidas y los desbordes por los costados pusieron al Burnley en constante riesgo. Esa presión constante tuvo su premio a los 43 minutos, cuando Enzo Fernández aprovechó un pase preciso de Marc Guiu y definió con simpleza para sellar el 2-0 definitivo.
Caída del Liverpool y otros resultados de la fecha
La jornada también dejó una sorpresa: Liverpool perdió 3-0 como local ante Nottingham Forest y cayó al puesto 11 de la tabla, quedándose por ahora fuera de toda competencia internacional. Los tantos del Forest fueron obra de Murillo Santiago Costa dos Santos, Nicolò Savona y Morgan Gibbs-White, en una actuación que dejó desconcertado al conjunto de Jürgen Klopp.
En otros resultados, Wolves cayó 2-0 frente a Crystal Palace, Brighton superó 2-1 al Brentford, Bournemouth empató 2-2 con West Ham United y Fulham derrotó 1-0 al Sunderland. (Con información de NA)