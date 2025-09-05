 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

En la continuidad de la APB, Patronato celebró su primer triunfo en el Clausura

En un partido vibrante frente a San Martín, el “Rojinegro” logró imponerse en los últimos minutos y sumar su primera victoria en la temporada. Diego Faltoni fue la figura con 15 puntos y 12 rebotes.

5 de Septiembre de 2025
En la continuidad de la APB, Patronato celebró su primer triunfo.
En la continuidad de la APB, Patronato celebró su primer triunfo.

Patronato se dio el gran gustó y logró su primer festejo en Primera División: En un partido entretenido y de final abierto, el “Rojinegro” lo supo cerrar a favor y logró su primera sonrisa en este Clausura de la APB.

 

Patronato manejó el resultado a partir de un gran segundo cuarto (26 a 12), segmento que le permitió irse al descanso arriba por 45 a 30. No obstante, San Martín reaccionó en el segundo tiempo, descontó la diferencia y hasta pasó al frente (62 a 61 a 2 minutos 14 segundos del cierre).

 

En un final caliente y de toma de decisiones, la visita estuvo mejor y pudo resolver el juego a su favor. Diego Faltoni con 15 puntos y 12 rebotes tuvo una interesante producción, bien acompañado por José Lenardón con 13 tantos y Jeremías Gómez con 12.

 

En San Martín, Santiago Favrat terminó con 20 tantos y 14 rebotes, mientras que Jerónimo Rochi finalizó con 12 tantos.

Resultados de la 4° fecha

Martes 02/09

Recreativo 90 – Echagüe 69

Estudiantes 80 – Olimpia 76

 

Miércoles 03/09

Rowing 56 – Quique 70

Paracao 73 – Unión 71

Talleres 80 – Sionista 86

 

Jueves 04/09

San Martín 64 – Patronato 67

Libre: Ciclista

 

Tabla de posiciones

Estudiantes 8 puntos

Olimpia y Sionista 7 puntos

Recreativo, Unión y Paracao 6 puntos

Echagüe, Quique, Patronato y Rowing 5 puntos

Talleres 4 puntos

Ciclista 3 puntos

San Martín 3 puntos

(Paraná Deportes)

Temas:

APB Básquet
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso