En la continuidad de la APB, Patronato celebró su primer triunfo en el Clausura

Patronato se dio el gran gustó y logró su primer festejo en Primera División: En un partido entretenido y de final abierto, el “Rojinegro” lo supo cerrar a favor y logró su primera sonrisa en este Clausura de la APB.
Patronato manejó el resultado a partir de un gran segundo cuarto (26 a 12), segmento que le permitió irse al descanso arriba por 45 a 30. No obstante, San Martín reaccionó en el segundo tiempo, descontó la diferencia y hasta pasó al frente (62 a 61 a 2 minutos 14 segundos del cierre).
En un final caliente y de toma de decisiones, la visita estuvo mejor y pudo resolver el juego a su favor. Diego Faltoni con 15 puntos y 12 rebotes tuvo una interesante producción, bien acompañado por José Lenardón con 13 tantos y Jeremías Gómez con 12.
En San Martín, Santiago Favrat terminó con 20 tantos y 14 rebotes, mientras que Jerónimo Rochi finalizó con 12 tantos.
Resultados de la 4° fecha
Martes 02/09
Recreativo 90 – Echagüe 69
Estudiantes 80 – Olimpia 76
Miércoles 03/09
Rowing 56 – Quique 70
Paracao 73 – Unión 71
Talleres 80 – Sionista 86
Jueves 04/09
San Martín 64 – Patronato 67
Libre: Ciclista
Tabla de posiciones
Estudiantes 8 puntos
Olimpia y Sionista 7 puntos
Recreativo, Unión y Paracao 6 puntos
Echagüe, Quique, Patronato y Rowing 5 puntos
Talleres 4 puntos
Ciclista 3 puntos
San Martín 3 puntos
(Paraná Deportes)