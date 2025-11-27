El viernes 12 de diciembre habrá una velada boxística amateur en el Club Ministerio

REDACCIÓN ELONCE
El 12 de diciembre se realizará una gran velada de boxeo amateur en el Club Ministerio de Paraná, organizada por Ulises "Cloroformo" López. La noche contará con diez combates, incluyendo un doble fondo con la campeona entrerriana Zamira Beber y la despedida del amateurismo de Nicolás Pagliaruzza.
El Club Ministerio de Paraná se prepara para recibir una importante velada de boxeo amateur el próximo 12 de diciembre, en lo que será el cierre de año para el pugilismo local.
La velada, organizada por el promotor Ulises Cloroformo López, presentará sus principales atractivos y protagonistas, asegurando diez combates de alto nivel.
López, confirmó el doble fondo estelar de la noche. En primer lugar, la campeona entrerriana Zamira Beber "que es campeona entrerriana, va a defender su título contra una chica Sánchez de Concordia", explicó López.
El otro combate de fondo estará protagonizado por Nicolás Pagliaruzza, quien se despide del amateurismo con un combate de gran dificultad.
"Nico va a ser su última pelea amateur, se va a despedir del amateurismo, va a tener una pelea dura, va a pelear con un chico de Colón que es campeón argentino y campeón entrerriano”, señaló Cloroformo.
La pelea será en disputa de un título regional denominado AMBAPA",
Expectativas del rival
Nicolás Pagliaruzza se refirió a su motivación ante el difícil oponente: "Lo tengo visto, boxea bien por algo es campeón argentino” afirmó a Elonce.
El púgil señaló que le aconsejaban una pelea “más fácil”, pero señaló que, si así fuera, “tal vez no tendría las ganas que tengo", sostuvo.
Agregó que el afrontar un combate más exigente le dará una mejor perspectiva del lugar en que se encuentra para afrontar el profesionalismo.
Trayectoria
Pagliaruzza, conocido como Nico, relató su trayectoria y el momento personal que atraviesa. Destacó que el boxeo representó una salida y una motivación después de un período de inactividad debido a una rectificación cervical que le provocaba mareos y dolores de cabeza obligándolo a suspender la actividad.
"Yo arranqué a pelear en 2018, hice 12 peleas, después vino la pandemia, estuve parado dos años y después me empecé a entrenar solo e hice como 16 peleas solo, Ahora estoy bien, estoy motivado, estoy ansioso", afirmó.
Desarrollo social
El promotor, Cloroformo, también esgrimió el rol social que cumple este deporte: "El hacer este deporte es duro y es sacrificado; y lo más importante es que, el día de mañana, chicos como Nico, o los otros que vienen atrás, pueden llegar a ser profesionales y ahí cambia la cosa, porque es algo rentado que puede ser una salida laboral para muchos", reflexionó López sobre el valor de la actividad que promueve.
Cartelera
La cartelera se completará con ocho peleas amateurs adicionales, incluyendo la participación de Iván Frutos, campeón entrerriano en 75 kg, quien se enfrentará a un boxeador proveniente de Buenos Aires.
Las entradas para la velada del club Ministerio tendrán un costo de $10.000. El festival comenzará a las 20:00, con la apertura del gimnasio prevista para las 19:45 y el pesaje a las 19:00, con el objetivo de ser estrictamente puntuales.