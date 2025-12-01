El fútbol femenino crece en Paraná: las “Defensoras del Chapu” participan en el Torneo Argentino Juniors

REDACCIÓN ELONCE
El equipo femenino de “Defensores del Chapu” debutan en el Torneo Argentino Juniors y siguen demostrando el auge del fútbol de mujeres en Paraná. El desafío se llevará a cabo en el Club Argentino Juniors.
En el potrero de barrio Paraná XVI, frente a la Comisaría 16, entre calles Clarck y Casiano Calderón, las chicas de “Defensoras del Chapu” se preparan para afrontar un nuevo desafío en el mundo del fútbol femenino. Este equipo, que nació hace tan solo 7 meses, participará en el Torneo Argentino Juniors este domingo 7 de diciembre, luego de haber empatado 1-1 con Instituto. La fecha original de competencia, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, fue suspendida debido a las lluvias.
El entrenador Horacio Almirón, en diálogo con Elonce, destacó el rápido progreso del equipo, que se formó con la idea de fomentar el deporte en la zona. “Las chicas han trabajado muchísimo en estos meses y estamos muy contentos con su desempeño en el torneo. Agradecemos la oportunidad que nos dio el Club Argentino Juniors de participar en este evento tan importante para ellas”, comentó.
Las jugadoras entrenan a diario, de lunes a viernes en una cancha que aún está en formación pero que se va convirtiendo en el lugar donde estas jóvenes promesas del fútbol femenino desarrollan sus habilidades.
Un equipo que crece y necesita apoyo
El equipo, aunque joven, ya tiene una gran trayectoria en el ámbito local y regional, como lo demuestra su participación en los enfrentamientos con equipos de renombre como Real Adelina de Rafaela, Unión de Crespo, y la filial de River. El próximo encuentro será contra el Club Palermo y otros equipos competitivos.
Malvina Pessoa, una de las responsables del equipo, subrayó la necesidad de apoyo para seguir mejorando: “Nos falta un poco de ayuda en recursos como conos, bolos y botines, especialmente para las chicas que comparten calzado. Cualquier donación será bienvenida para poder seguir creciendo”. Además, agradeció la oportunidad brindada y expresó su gratitud por el aporte recibido hasta ahora, aunque hizo un llamado a la solidaridad para mejorar las condiciones de entrenamiento.
“Es un sueño jugar en este nivel. El torneo es muy importante para todas, y queremos seguir demostrando que el fútbol femenino en Paraná tiene mucho futuro”, agregó.
El futuro de las Defensoras
Con la mirada puesta en el 7 de diciembre, continúan su preparación para el torneo en el Club Argentino Junior. El evento comenzará a las 8 y se extenderá hasta la tarde, con premiaciones y medallas para los equipos. Almirón expresó su entusiasmo por la oportunidad: “Es la primera vez que competimos en un torneo de este nivel, y nos sentimos muy afortunados. Las chicas tienen mucho potencial y este torneo es una gran oportunidad para que todos lo vean”.
Con un grupo unido y motivado, las chicas de “Defensoras del Chapu” siguen demostrando el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad de Paraná, impulsadas por el esfuerzo y la dedicación que le ponen día a día al deporte. Este equipo sigue sumando logros, y con cada partido, reafirma que el fútbol femenino tiene un lugar destacado en la región.