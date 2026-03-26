El Comité Olímpico Internacional determinó excluir a las deportistas trans en pruebas femeninas

REDACCIÓN ELONCE
El ente deportivo lo anunció de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde solamente se aceptarán mujeres biológicas. El caso que disparó la polémica es el de la boxeadora Imane Khelif, que ganó la medalla de oro en la categoría de 66kg envuelta en controversia.
El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que excluirá a deportistas trans de la categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en el marco de una nueva política que apunta a regular la elegibilidad en el deporte de alto rendimiento.
Según detalló el organismo, la normativa establecerá que la categoría femenina estará reservada a mujeres biológicas, criterio que se determinará mediante un análisis genético basado en la detección del gen SRY, vinculado al desarrollo sexual masculino.
De acuerdo con el COI, quienes presenten resultado negativo en ese test cumplirán de manera permanente con los requisitos para competir en la categoría femenina. La evaluación será, en principio, única en la vida, salvo excepciones en caso de dudas sobre el resultado.
Criterios científicos y excepciones
Por el contrario, los atletas que registren un resultado positivo en el gen SRY no podrán participar en pruebas femeninas organizadas por el COI. No obstante, el organismo contempló excepciones en casos poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS) u otras condiciones del desarrollo sexual que no impliquen ventajas competitivas.
Desde el ente olímpico señalaron que la medida se sustenta en evidencia científica que asocia la presencia del gen SRY con características biológicas masculinas, lo que permitiría establecer parámetros objetivos para la competencia.
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la decisión y afirmó que la iniciativa busca garantizar la equidad en el deporte. “Como exdeportista, creo apasionadamente en el derecho de todos los olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos”, sostuvo.
Debate y antecedentes en el deporte internacional
Coventry también remarcó que incluso diferencias mínimas pueden incidir en el alto rendimiento y consideró que no sería justo que varones biológicos compitan en la categoría femenina. Además, advirtió que en algunas disciplinas podrían presentarse riesgos para la seguridad.
Al mismo tiempo, subrayó que todos los atletas deberán ser tratados con dignidad y respeto, y que el proceso incluirá asesoramiento médico e información clara para los competidores.
La discusión sobre la elegibilidad en el deporte femenino tuvo antecedentes recientes. Uno de los casos más resonantes fue el de la boxeadora argelina Imane Khelif, quien estuvo envuelta en polémicas durante su participación en competencias internacionales.
También se destacó la situación de la taiwanesa Lin Yu-ting, cuestionada por criterios poco claros de elegibilidad, y la de la atleta sudafricana Caster Semenya, quien mantiene una disputa con organismos internacionales por sus condiciones biológicas.
La nueva normativa del COI se inscribe en un debate global sobre inclusión, equidad y regulación en el deporte, que continuará generando posiciones diversas en el ámbito olímpico.