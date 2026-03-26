TC: Ardusso debuta en el equipo del "Gurí" Martínez y mostró el diseño del Ford para Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
El piloto santafesino cambió de marca en el Turismo Carretera y correrá con el Ford Mustang que dejó el entrerriano Agustín Martínez en el equipo del "Gurí" Martínez. Busca recuperar protagonismo en una categoría cada vez más competitiva.
Facundo Ardusso debutará con Ford en el equipo de Omar “Gurí” Martínez durante la tercera fecha del Turismo Carretera, que se disputará el próximo fin de semana en el autódromo de Neuquén. El piloto santafesino afrontará un nuevo desafío en su trayectoria, tras un inicio de temporada con resultados adversos.
El corredor de Las Parejas, habitual protagonista desde su debut en 2013, completará así su recorrido por las cuatro marcas históricas de la categoría. Luego de competir con Dodge, Torino y Chevrolet, ahora se subirá a un Ford Mustang dentro de la estructura entrerriana, con el objetivo de recuperar el nivel que lo llevó a pelear campeonatos en el pasado.
La oportunidad surgió tras la salida de Agustín Martínez, quien dejó vacante el lugar por motivos personales. Ardusso no dudó en contactarse con el equipo, con el que ya había tenido acercamientos en años anteriores.
Cambio de rumbo tras un inicio complicado
El santafesino decidió dar un giro en su carrera tras resultados que no estuvieron a la altura de sus expectativas. En El Calafate finalizó 35°, a más de 26 segundos del ganador, mientras que en Viedma concluyó en el puesto 42, lejos de los protagonistas.
En contraste, el rendimiento del Ford Mustang del equipo evidenció competitividad, con Mauricio Lambiris logrando posiciones destacadas en las primeras fechas. Ese factor también influyó en la decisión de Ardusso de sumarse a la estructura dirigida por el “Gurí”.
De cara a este nuevo ciclo, el piloto expresó su intención de aprovechar la experiencia del equipo para volver a ser competitivo. Además, analizó el nivel actual del Turismo Carretera, al que definió como más exigente que en temporadas anteriores.
“Hoy hay más autos, pero también más calidad. Antes había diez muy buenos; hoy hay veinte con un nivel altísimo. No podés dejar nada librado al azar. Espero poder meterme en ese grupo y pelear por cosas importantes”, sostuvo.
Presentación del nuevo Ford Mustang
En la antesala de la competencia en Neuquén, Ardusso presentó el diseño del Ford Mustang que utilizará en lo que resta del calendario. A través de sus redes sociales, dio a conocer los nuevos colores y agradeció el respaldo recibido en esta etapa.
“Nuevo equipo, nuevos colores, misma ambición. Les presento mi Ford Mustang 2026 para lo que resta del calendario del Turismo Carretera. Agradecido al Martínez Competición por abrirme las puertas de su taller”, expresó.
Asimismo, destacó el acompañamiento de los sponsors y de quienes se sumaron al proyecto: “Espero que el diseño les haya gustado tanto como a mí, gracias infinitas a los sponsors que me siguieron apoyando y a los que se sumaron a este nuevo proyecto. Nos vemos en Neuquén”.
Con este cambio, Ardusso buscará reposicionarse en el Turismo Carretera y volver a ser uno de los animadores de la categoría, en un contexto de creciente competitividad y exigencia.