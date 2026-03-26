El Paraná Bus Turístico consolida su propuesta con un nuevo ciclo anual de recorridos

Se trata de uno de los atractivos turísticos de la ciudad, combinando recorridos guiados, acceso al patrimonio local y un fin solidario, ya que lo recaudado se destina a instituciones de Paraná.
El jueves pasado se reunieron representantes de la Municipalidad, el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y las entidades que serán beneficiarias del servicio.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó que fue una reunión “muy productiva”. En este sentido, detalló que se evaluó el trabajo del año pasado y se proyectó la nueva temporada.
“El Paraná Bus Turístico le da valor a la propuesta turística local y existe gracias a una inversión de la Municipalidad y el EMPATUR. Hay una decisión colectiva de potenciarlo, desde el Ejecutivo que conduce la intendenta Rosario Romero y de las entidades que integran el Ente de Turismo”, señaló Clavenzani.
La coordinadora del Bus, Carina Caminos, remarcó que el objetivo es “continuar trabajando en el marco de un plan que potencia este atractivo para los visitantes y, a la vez, sirve para la sensibilización de los vecinos respecto a la ciudad y lo que tiene para ofrecer”.
Sobre el servicio
El Paraná Bus Turístico ofrece recorridos de dos horas por la ciudad y sus puntos emblemáticos. Durante fines de semana, feriados, fechas especiales y vacaciones, el servicio tiene un costo mediante un bono contribución, cuya recaudación es a beneficio de instituciones locales. En este caso, el ticket tiene un valor de $6.200 para adultos, $5.300 para menores de 12 años y $5.500 para jubilados (presentando carnet). Se adquiere en la oficina de información turística de la Costanera Baja.
De martes a viernes, en tanto, es gratuito para la comunidad local en el marco de un Plan de Sensibilización Turística, que permite a vecinos conocer y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Las reservas para escuelas, centros de jubilados o asociaciones se realizan a través del correo paranabusturistico@gmail.com, indicando nombre de la institución, cantidad de personas, en el caso de escuelas el grado y número de alumnos y docentes, además de un teléfono de contacto para coordinar según disponibilidad.
Listado de instituciones beneficiarias para el ciclo 2026-2027
-Arcoiris
-Apadea
-Crisálida
-Apana
-La Fraternidad
-Leadi
-Mirartea
-Cooperadora San Francisco de Asís
-Jardín Amparo Maternal
-Hospital Escuela de Salud Mental (HESM)
-Alguien como Yo
-Hogar de Cristo
-Sociedad Damas Vicentinas
-Biblioteca Popular Caminantes
-Suma de Voluntades