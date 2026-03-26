Invitan a un concierto lírico gratuito para este viernes en el Arzobispado de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se presentará la obra “Stabat Mater” este viernes en Paraná con entrada libre y gratuita. Participarán cantantes y músicos locales en una propuesta cultural abierta a la comunidad.
Un concierto lírico gratuito se realizará este viernes a las 20:30 en el salón de la curia arzobispal de Paraná, ubicado en calle Su Santidad Papa Francisco 77.
La propuesta incluirá la interpretación del “Stabat Mater”, una obra del compositor Giovanni Battista Pergolesi, en el marco del tiempo litúrgico de Cuaresma.
La actividad será con entrada libre y gratuita, aunque se invitó a los asistentes a colaborar de manera voluntaria.
Según explicó la maestra Andrea Laporta, "la obra relata el dolor de la Virgen María durante la crucifixión de Jesucristo". "Se trata de una composición escrita en 1736, en latín, considerada una de las piezas más representativas del período barroco".
En esta ocasión, será interpretada con una adaptación musical que incluirá acompañamiento de piano.
El concierto estará a cargo de la Escénica Compañía de Artes, con la participación de cantantes y músicos invitados. Entre ellos, se presentarán Abril Ramírez como contralto y María Cecilia Frías en soprano, junto a la directora del grupo, Candelaria Acutain. Además, el pianista Luciano Olivera estará a cargo del acompañamiento musical.
Un espacio abierto a la cultura
Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de un ciclo cultural impulsado en la curia arzobispal. Durante el último año, el espacio albergó exposiciones artísticas y conciertos de distintos géneros musicales. El objetivo es promover actividades culturales abiertas a la comunidad en un ámbito histórico de la ciudad.