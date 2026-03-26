 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Invitan a un concierto lírico gratuito para este viernes en el Arzobispado de Paraná

Se presentará la obra “Stabat Mater” este viernes en Paraná con entrada libre y gratuita. Participarán cantantes y músicos locales en una propuesta cultural abierta a la comunidad.

26 de Marzo de 2026
Ensayos para el concierto lírico
Ensayos para el concierto lírico Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Se presentará la obra “Stabat Mater” este viernes en Paraná con entrada libre y gratuita. Participarán cantantes y músicos locales en una propuesta cultural abierta a la comunidad.

Un concierto lírico gratuito se realizará este viernes a las 20:30 en el salón de la curia arzobispal de Paraná, ubicado en calle Su Santidad Papa Francisco 77.

 

La propuesta incluirá la interpretación del “Stabat Mater”, una obra del compositor Giovanni Battista Pergolesi, en el marco del tiempo litúrgico de Cuaresma.

 

La actividad será con entrada libre y gratuita, aunque se invitó a los asistentes a colaborar de manera voluntaria.

Ensayos para el concierto l&iacute;rico (foto Elonce)
Ensayos para el concierto lírico (foto Elonce)

Según explicó la maestra Andrea Laporta, "la obra relata el dolor de la Virgen María durante la crucifixión de Jesucristo". "Se trata de una composición escrita en 1736, en latín, considerada una de las piezas más representativas del período barroco".

 

En esta ocasión, será interpretada con una adaptación musical que incluirá acompañamiento de piano.

Invitan a un concierto lírico gratuito en el Arzobispado de Paraná

El concierto estará a cargo de la Escénica Compañía de Artes, con la participación de cantantes y músicos invitados. Entre ellos, se presentarán Abril Ramírez como contralto y María Cecilia Frías en soprano, junto a la directora del grupo, Candelaria Acutain. Además, el pianista Luciano Olivera estará a cargo del acompañamiento musical.

 

Un espacio abierto a la cultura

 

Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de un ciclo cultural impulsado en la curia arzobispal. Durante el último año, el espacio albergó exposiciones artísticas y conciertos de distintos géneros musicales. El objetivo es promover actividades culturales abiertas a la comunidad en un ámbito histórico de la ciudad.

Temas:

concierto lírico gratuito Arzobispado de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso