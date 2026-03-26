Gobierno y UIA evalúan nueva reunión para definir incentivos al sector

El Ministerio de Economía y la Unión Industrial Argentina (UIA) mantienen negociaciones activas para lanzar un paquete de medidas que busca reactivar la actividad manufacturera en Argentina.
El Ministerio de Economía y la Unión Industrial Argentina (UIA) mantienen negociaciones activas para lanzar un paquete de medidas que busca reactivar la actividad manufacturera en Argentina. Ambas partes preparan una segunda reunión, prevista para abril, con el objetivo de consensuar estímulos concretos para el sector industrial. Fuentes industriales confirmaron a Infobae que, pese a los recientes cruces públicos entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, el diálogo técnico sigue abierto y las conversaciones avanzan con la expectativa de anunciar nuevas iniciativas en las próximas semanas.
Según se informó, en la primera reunión formal celebrada en febrero con el ministro Luis Caputo, el presidente de la entidad industrial, Martín Rappallini, expuso los principales temas de preocupación y exploró con los funcionarios posibles medidas para afrontar el escenario de cara a 2026. Una comunicación de la UIA remarcó que ambas partes acordaron “mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector”. La semana anterior a ello, el referente del sector ya se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En ese encuentro, la UIA puso sobre la mesa una serie de propuestas para dinamizar la actividad económica. Ninguna consiste, aclaran desde la entidad fabril, en un aumento del gasto público para el Estado. Una de las alternativas que se estuvo trabajando con el sector financiero es implementar un esquema de garantías para que los bancos puedan otorgar créditos a las familias a menores tasas que las actuales. No obstante, en las entidades bancarias explican que los altos encajes y el alto nivel de morosidad heredado del año pasado es una traba para dinamizar los préstamos a los hogares.
Otra de las alternativas que la UIA le llevó a Caputo fue la de utilizar el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para abaratar los créditos al consumo. Se trata de un fideicomiso que cuenta con unos USD 1.500 millones que podrían aplicarse a tal fin, replicando el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca para las pequeñas y medianas empresas.
Un referente del sector confirmó a Infobae que las gestiones con Caputo, y especialmente con Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, continúan pese a las tensiones Milei-Rocca. “El foco nuestro y del Gobierno es reactivar. En un momento se habló de la devolución del IVA a materiales de construcción para reactivar”, señaló la fuente, en relación con una de las varias propuestas bajo análisis.
Impacto en el empleo
Durante el primer trimestre, los últimos indicadores de actividad industrial publicados por la UIA reportaron una caída en la producción y ventas en más del 50% de las fábricas. El informe subraya que el enfriamiento económico afecta tanto a grandes plantas como a pymes, aumentando la presión sobre el Gobierno para definir incentivos con rapidez.
La desaceleración tuvo un efecto limitado sobre el empleo industrial: el 22,2% de las empresas informó reducciones en su plantilla. De ese grupo, la mitad disminuyó personal, el 41,4% recortó turnos y el 22,9% implementó suspensiones. Para los próximos doce meses, el 19,4% anticipó incrementos en su plantilla, mientras que el 26% previó nuevas reducciones.
El relevamiento de la UIA destacó que las pymes atraviesan condiciones más desfavorables que las medianas y grandes. En producción, las micro y pequeñas compañías registraron un Índice de Difusión (ID) de -43,3 puntos, frente a -34,8 puntos de las medianas y grandes. En ventas, la diferencia fue aún mayor: -46,5 frente a -30,8 puntos. En empleo, las medianas y grandes resultaron más afectadas, con -18,5 puntos, y las micro y pequeñas, con -13,3 puntos.
Asimismo, el equipo económico no puede permitir que el número de desempleados siga aumentando. Hace días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en el último trimestre de 2025 el desempleo escaló a 7,5%, lo que significa que aumentó 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a los últimos tres meses de 2024. Cuando en el conurbano bonaerense el número roza el 10 por ciento.