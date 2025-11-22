El Campeonato Nacional de Wakeboard reunió a atletas internacionales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Campeonato Nacional de Wakeboard se desarrolla en la playa El Thompson de Paraná, donde competidores de distintas categorías y países participan de una edición marcada por el crecimiento del deporte y el apoyo local.
El Campeonato Nacional de Wakeboard tuvo su epicentro este fin de semana en la playa del Thompson, donde desde temprano se vivió un clima de competencia, público entusiasta y presencia internacional.
Durante la jornada se disputaron las rondas preliminares, y por la tarde se desarrolló el repechaje que otorgó las últimas plazas para la final. “Al final del día vamos a tener el repechaje, la última chance para meterse a la final y a partir de mañana vamos a estar con las finales”, detalló el responsable de la coordinación general.
Una de las características más destacadas del certamen fue la amplitud de categorías convocadas. “Hoy tuvimos todas las categorías desde los mini riders hasta los mayores de 30, mayores de 40, pasando por la categoría Open”, explicó el organizador, quien subrayó el nivel de deportistas presentes, tanto en ramas femeninas como masculinas.
Presencia internacional y crecimiento del deporte en la región
Paraná volvió a consolidarse como punto de referencia del wakeboard argentino y regional. “Hace varios años que viene siendo referente, ahora volvemos a tener el campeonato argentino, así que estamos muy contentos por eso”, celebró el organizador, quien también remarcó la llegada de atletas de otros países. “Teniendo la suerte de que puedan venir a participar incluso gente de Paraguay, bueno, como Kiara también que es italiana y que está en Argentina”.
Kiara, una de las competidoras extranjeras, expresó su entusiasmo con el entorno natural que ofrece la ciudad. La deportista comentó que hace apenas una semana que llegó al país y que su base de entrenamiento estará en San Luis durante toda la temporada: “Voy a pasar toda la temporada en San Luis, pero bueno, aprovecho hacer toda la competencia acá en Argentina para entrenar y para siguiendo competir”.
La atleta también valoró las condiciones del río para la práctica del wakeboard: “Este río es increíble. Me encanta, me encanta acá. Me encanta la pasada también que hicieron para la competencia”.
Apoyo local, formación y un programa integral
Con 25 años y una carrera que comenzó a los nueve, Kiara destacó que aprender el deporte no es simple, pero sí muy gratificante. “Al principio no es fácil. Al principio capaz que te puede dar miedo un poquito también, pero aprendiendo de a poco es muy divertido”, aseguró.
El organizador subrayó además el trabajo de instituciones locales: “Tenemos en Paraná al entrenador nacional y tenemos a la escuela Fly White Paraná, que es una de las referentes a nivel nacional y eso hace que la gente que se quiere introducir al deporte le resulte mucho más fácil y muy seguro”. También remarcó el rol de las empresas locales: “Sin ellos no podría ser posible… podemos armar la propuesta bien completa para todos, incluso con un poquito de concientización ambiental”.